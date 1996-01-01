Кубок "Памяти Ямада Кодзи" увез японец

Второй открытый Кубок по кендо "Памяти Ямада Кодзи" прошел во Владивостоке в спорткомплексе "Локомотив".

Организатором выступила межрегиональная общественная организация "СОЛКИ" (Спортивная организация любителей кендо иаидо). В соревновании по фехтованию бамбуковыми мечами приняли участие спортсмены из России, Японии и Кореи. Кубок достался японцу Ватанобэ ЮСУКЭ.