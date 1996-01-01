"Тигры" - лучшие из "драконов"

Третий год подряд Кубок губернатора в гонках на лодках класса "Дракон" достается владивостокским "Тиграм" - одной из лучших команд мира в этой гребной дисциплине.

Несмотря на капризы погоды, посмотреть на захватывающее и для большинства приморцев пока еще необычное зрелище пришли несколько сот горожан и гостей Владивостока. Международная гребная регата, учрежденная губернатором края Сергеем ДАРЬКИНЫМ, собрала под свои знамена более 500 гребцов из Приморья и соседних провинций КНР.

Второе место занял менее титулованный "Водник", руководимый Дмитрием ГОНЧАРОВЫМ. Третьими были студенты Дальневосточного государственного университета. Лучший китайский коллектив - гребцы из китайского города Цзилинь - стали четвертыми. Первая леди края Лариса БЕЛОБРОВА вручила приз за победу в соревнованиях женских экипажей - спортсменкам команды "воздушные драконы" Sky Dragons из Владивостока.