"Луч-Энергия" застрял в подвале

Проиграв в Перми местном у "Амкару" 1:0, "Луч-Энергия" не смог выбраться из подвала турнирной таблицы, деля 12-15-е места. А впереди еще три очень трудных выездных поединка, в том числе в субботу с "Зенитом".

Матч в Перми "Луч" провел без ушедшего в "Сатурн" Алексея ИВАНОВА и Георгия БАЗАЕВА, забившего победный мяч "Амкару" в поединке во Владивостоке. В первую очередь благодаря голкиперу Мареку ЧЕХУ, желто-синие долгое время справлялись с натиском хозяев и капитулировали лишь после назначенного на 57-й минуте пенальти.

"Когда мне показалось, что все для нас складывается нормально, и все страшное позади, мы получили пенальти в свои ворота, - посетовал на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Луча" Сергей ПАВЛОВ. - В первом тайме было давление со стороны "Амкара", однако во втором тайме мы перехватили инициативу, но получили гол. Пытались спасти матч, не получилось".