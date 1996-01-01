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Главным на поле был судья
Не сумев удержать победный счет в домашнем матче с единоличным лидером чемпионата - московским "Спартаком", "Луч-Энергия" серьезно осложнил себе задачу на сезон. Впереди у желто-синих тяжелейшая выездная серия из четырех матчей - в Перми, Питере, в Москве с "Динамо" и в Томске.
Счет в матче уже на 9-й минуте после розыгрыша углового открыл защитник хозяев Дмитрий Н.СМИРНОВ. Сравняли счет спартаковцы на 53-й минуте - отличился Алексей ПРУДНИКОВ. По ходу матча питерский арбитр Николай ИВАНОВ несколько раз имел оправданную возможность назначить пенальти как в те, так и в другие ворота, но предпочел не делать этого.
После матча представители "Луча-Энергии" зафиксировали в протоколе, что намерены подать жалобу на судейство Иванова по двум эпизодам. По их мнению, на 62-й минуте Руслан Аджинджал забил гол по всем правилам и в офсайде не находился, а на 67-й минуте Стипе Плетикоса сбил в штрафной Георгия Базаева, что должно было привести к назначению пенальти. "Вы сами все видели. Судья не назначил как минимум два пенальти в ворота гостей", - заявил на пресс-конференции главный тренер хозяев Сергей ПАВЛОВ.
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