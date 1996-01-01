В "Луче" очередное пополнение из Нальчика

- В интервью вашей газете главный тренер "Луча-Энергия" Сергей ПАВЛОВ заявил, что в период дозаявок клуб приобретет нескольких игроков, в том числе иностранцев. Как обстоят дела на сегодняшний день?

- В субботнем матче с лидером чемпионата московским "Спартаком" на поле могут выйти сразу три новичка - нападающие: белорус Виталий ЛАНЬКО и россиянин Игорь СТРЕЛКОВ, а также чешский защитник Марианн ПАЛАТ. Все они уже завялены "Лучом- Энергия".

Виталий Ланько перешел в "Луч-Энергия" из нальчикского "Спартака", провел в этой команде с 2006 г. 27 игр, забил 3 гола. Игрок сборной Белоруссии Игорь Стрелков во Владивосток перебрался из краснодарской "Кубани". В сезоне-2007 провел 7 игр, в сезоне-2006 - 36 игр, забил 12 мячей. Марианн Палат пришел из чешской "Млада Болеслав" после 3-х проведенных в ней сезонов. На его счету в этой команде 81 игра в чемпионате Чехии и 7 забитых мячей.

Еще одним новобранцем сегодня должен стать грузинский хавбек нальчикского "Спартака" Леван ГВАЗАВА, получивший право на российское гражданство и в настоящее время занятый его оформлением. Гвазава уже третий игрок, меняющий Нальчик на Владивосток.

Тем временем полузащитник "Луча-Энергия" Денис БОЛЬШАКОВ отдан в аренду хабаровскому "СКА-Энергия". Не проходивший в основу "Луча" игрок будет выступать за "СКА" до конца сезона на правах аренды. Возможно, что к Большакову присоединится и защитник "Луча" Константин ЛОБОВ.