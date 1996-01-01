www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.27 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.48 р. 10 CNY: 93.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Кубок "Семь футов" уплыл в Индию

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На акватории Амурского залива во Владивостоке проведены заключительные гонки крейсерских яхт по программе международного парусного фестиваля.

В популярных состязаниях участвовали 46 российских лодок. Особый интерес вызвал международный матч-рейс. Здесь приморцам противостояли зарубежные яхтсмены, показавшие, кстати, отличные морские навыки. Кубок "Семь футов", учрежденный одноименным владивостокским яхт-клубом, завоевал Махеш РАМЧАНДРАН из Индии. Второе место занял мастер спорта, член сборной России Максим ЛОГУТЕНКО (Владивосток). Третьим призером стал Роберт ГИББС из Австралии. Четвертый результат показал яхтсмен из Японии Тошио ТОЙЯ. Замкнул первую пятерку гонщиков экипаж владивостокца Гарика СТЕПАНЯНА.

Соревнования в Амурском заливе, считает пресс-служба клуба "Семь футов", стали отличной репетицией перед чемпионатом России, который состоится во Владивостоке.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru