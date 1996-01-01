Кубок "Семь футов" уплыл в Индию

На акватории Амурского залива во Владивостоке проведены заключительные гонки крейсерских яхт по программе международного парусного фестиваля.

В популярных состязаниях участвовали 46 российских лодок. Особый интерес вызвал международный матч-рейс. Здесь приморцам противостояли зарубежные яхтсмены, показавшие, кстати, отличные морские навыки. Кубок "Семь футов", учрежденный одноименным владивостокским яхт-клубом, завоевал Махеш РАМЧАНДРАН из Индии. Второе место занял мастер спорта, член сборной России Максим ЛОГУТЕНКО (Владивосток). Третьим призером стал Роберт ГИББС из Австралии. Четвертый результат показал яхтсмен из Японии Тошио ТОЙЯ. Замкнул первую пятерку гонщиков экипаж владивостокца Гарика СТЕПАНЯНА.

Соревнования в Амурском заливе, считает пресс-служба клуба "Семь футов", стали отличной репетицией перед чемпионатом России, который состоится во Владивостоке.