Приморская команда вернулась домой с медалями

С соревнований по парусному спорту III Летней спартакиады учащихся России, завершившихся в Тольятти, приморская команда вернулась домой с тремя медалями.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре яхт-клуба "Семь Футов", золото завоевали Татьяна КУЛАКОВА в классе "Лазер-радиал" и экипаж Маргариты АХМЕДОВОЙ и Риммы ТОЛСТОВОЙ, а Алексей ВОЛОШЕНКО стал третьим в гонках класса "Оптимист". По итогам соревнований юношеская сборная Приморского края заняла четвертое место среди команд субъектов РФ. По результатам "Международной Юношеской регаты", "Кубка России в классах "Луч", "Кадет", "Оптимист" и III Летней спартакиады учащихся России спортсмены из Приморья завоевали 11 медалей - восемь золотых и три бронзовые. Впереди новые соревнования - "Кубок Семь Футов - 2007".