"Спартак-Приморье" будет готовиться в Финляндии, Италии и Испании

Как сообщил "ЗР-Диалог" пресс-атташе клуба Юрий ЛЮБЫХ, команда соберется в Москве 10 августа на медобследование, а уже 15 сентября красно-белые начнут так называемый втягивающий сбор в Финляндии.

3 сентября "Спартак-Приморье" покинет страну Суоми и переберется в Италию. Планируется, что на сборе в Милане с 4 по 12 сентября красно-белые проведут несколько матчей с ведущими командами этой страны. Заключительный этап подготовки пройдет с 13 по 20 сентября в испанской Малаге, где красно-белым предложено принять участие в турнире с участием местных клубов.