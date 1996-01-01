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Первый прыжок

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Говорят, что затяжной прыжок с парашютом хорошо лечит от депрессии. Где можно попробовать такое средство профилактики и насколько оно опасно для жизни?

Что можно увидеть с высоты птичьего полета? Или почувствовать, делая шаг в бездну? Как утверждают любители парашютного спорта, несколько секунд свободного падения могут полностью перевернуть представление о жизни.

Не верьте тому, что человек не умеет летать. Искусству полёта вас научат в любом парашютном клубе. Один из них, "Седьмое небо", что находится на территории аэродрома в Новонежино, предлагает всем желающим совершить прыжок с 800-метровой высоты. Насладиться полетом, длящимся 1-2 минуты, можно за 1000 руб. В эту сумму входит не только стоимость прыжка, но предварительная подготовка, обучение и даже страховка. В случае каких либо полученных вами травм, последовавших не из-за вашей халатности, вам будет возмещен ущерб, хотя перед прыжком вам в любом случае придется написать расписку, что вы осведомлены о степени риска этого экстремального вида спорта.

В любом парашютном клубе вас предварительно должен будет осмотреть врач, померить давление, о других серьезных заболеваниях вам следует рассказать самим честно. Одним из противопоказаний является сильная степень близорукости, при которой невозможно прыгать без очков. Если в любой момент подготовки или взлета у вас вдруг пропадет желание прыгать, вы имеете право пойти на попятную. Деньги вам вернут, за исключением того случая, когда вы стоите на выходе из салона самолета и задерживаете остальную группу. Тогда сделать первый шаг вам уже "помогут".

Подготовка к прыжку с парашютом начинается за час до него. В первую очередь, вас ждет лекция, на которой вам поведают о технике безопасности, устройстве парашюта и прочих нюансах. После этого следует небольшая тренировка: нужно научиться правильно выпрыгивать из самолета и приземляться так, чтобы ноги не подвернуть. Для подготовительных прыжков на территории аэродрома приспособлен старый самолет с горой мягкого песка у люка. Далее необходимо выполнить следующее упражнение: те же прыжки, но с более высокого трамплина.

На практике редко встречаются случаи, когда у кого-то в конце концов не удавались технически правильные прыжки. Если же вы не уверены в своих силах, можно подождать следующую группу. В течение дня заходы совершаются 3-5 раз.

Как признаются многие из парашютистов, страшнее всего становится в кабине взлетающего самолета, когда начинаешь осознавать, что роковой момент скоро наступит. Вокруг сидят ещё человек 12-14 с таким же ощущением, отчего становится чуточку спокойнее. Когда делаешь шаг из кабины, страх как рукой снимает. Мыслей нет, лишь непонятный восторг, сжимающий горло от неописуемой красоты вокруг: величественных гор, реки, извивающейся змейкой, и крошечной деревни где-то далеко внизу.

Парашют должен раскрыться сам на высоте 500 метров, а до этого вас ждут несколько секунд свободного падения. Однако не надо паниковать: даже если парашют не раскроется (что бывает крайне редко), у вас есть запасной, необходимо лишь дернуть за вытяжной канат.

Лучше всего, конечно, прыгать в безветренную погоду. При приземлении парашют не будет сносить, в противном случае вас может некоторое расстояние протащить по земле. Если же вам не хочется прыгать одному, можно взять с собой инструктора, что стоит несколько дороже и, как говорят сами парашютисты, не очень удобно. Дети до 14 лет выполняют прыжки только с инструктором.

Уже после первого прыжка вам торжественно вручат сертификат, подтверждающий ваш героический поступок, повесьте его на стену или приходите с ним в парашютный клуб в следующий раз - предварительной подготовкой вас мучить уже не будут. Если же вас серьезно увлечет этот вид экстремального спорта, то можно вступить в члены парашютного клуба и обзавестись интересными и веселыми друзьями, ведь экстрим всегда очень сближает.

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