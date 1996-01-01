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Футбол. Вслед за чемпионом повержен претендент
Дубль Алексея ИВАНОВА и гол Александра ШЕШУКОВА принесли "Лучу-Энергии" вторую подряд крупную домашнюю победу над грандами российского футбола. Вслед за ЦСКА, которому приморцы "привезли" четыре мяча, во Владивостоке оступился и "Локомотив", игру которого многие не без основания считают одной из лучших на сегодняшний день.
"История говорит, что учиться на чужих ошибках, невозможно", - заявил после разгромного поражения во Владивостоке главный тренер "Локомотива" Анатолий БЫШОВЕЦ.
"Мы изучили матч "Луча" с ЦСКА (выигранный приморцами со счетом 4:0), казалось, были готовы играть иначе. Но на качество игры повлиял целый комплекс факторов. Какие именно, я, наверное, говорить не буду. Скажу только об одном: "Луч" сыграл очень хорошо и квалифицированно", - подытожил экс-наставник сборной России. Начали подопечные Сергея ПАВЛОВА игру под песни, под них же и закончили. Стартовали с "Постой, паровоз, не стучите, колеса", закончили нетленкой Леонида УТЕСОВА: "...до свиданья дорогие москвичи, доброй ночи. Доброй вам ночи, вспоминайте нас".
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