Джентльмен на ринге и в жизни

Экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов Константин ЦЗЮ посетил Комсомольск-на-Амуре, где участвовал в праздновании 20-летия местного боксерского клуба. На импровизированной пресс-конференции в хабаровском аэропорту Костя сказал, что у российского бокса впечатляющие перспективы, надо только готовить своих менеджеров и промоутеров.

Прославленный экс-чемпион мира по всем трем версиям, которому 19 сентября исполнится 36 лет, очень хорошо знает, что такое ушлый промоутер. Когда Цзю (с корейского - КРАСНОВ) в начале 90-х заканчивал карьеру любителя, он подписал контракт с известным промоутером Биллом МОРДИ. Подписал не глядя, поэтому впоследствии пришлось долго судиться, чтобы расторгнуть кабальный договор. Сейчас Цзю живет в Австралии и сам является промоутером перспективного русского боксера Антона СОЛОПОВА.

В общении Константин оказался таким, как про него и пишут - "интеллигентным, простым и без признаков звездной болезни". Он долго давал автографы и фотографировался со всеми желающими. Именно благодаря своей "близости к народу" он заслужил поистине всенародное уважение в Австралии и России.