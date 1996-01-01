Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дальневосточный удар в Москве
Представители Дальнего Востока отличились на XIV Открытом первенстве России по КУДО среди юношей и юниоров, проходившем 22 апреля в Москве. Как сообщили ДДГ "ЗР" в Межрегиональной федерации КУДО Дальнего Востока, из 9 спортсменов, представлявших ДВФО, 5 стали призерами и победителями.
Победителями первенства России среди юношей стали Дмитрий ЖЕЖЕЛЬ (свыше 240 единиц) и Кирилл СИДОРОВ (коэффициент до 210 единиц). Оба спортсмена представляют владивостокский клуб "Бастион". Тренер Дмитрия - Денис СИВОПЛЯС, тренер Кирилла - Юрий БОРОДИЙ. Еще одно "золото" в активе представительницы Находки Алины РЕЗЕПКИНОЙ (до 200 единиц), тренирующейся у Владимира РЕЗЕПКИНА. 2-е место среди юношей занял еще один представитель СК "Бастион" Шовкат ИШПУЛАТОВ (до 180 единиц), тренирующийся у Дмитрия Сивопляс. С бронзовой медалью в коэффициенте до 200 единиц вернулся Владимир БИТКОВ (Владивосток, СК "Олимпиец", тренер Семен ПОЛИЩУК).
Тренерами сборной ДВФО выступали Юрий Бородий и Семен Полищук, судьей от округа - Владимир Резепкин.
В ходе первенства России дальневосточники продемонстрировали высокий уровень техники, силу духа и стремление к победе. Это было подмечено руководством федерации КУДО России и оргкомитетом. Пожалуй, сложнее всего в ходе турнира пришлось Шовкату Ишпулатову, который был самым маленьким среди 28 участников в своей категории. Дмитрий ЖЕЖЕЛЬ все поединки закончил досрочно, не оставляя ни малейшего шанса соперникам. Не обошлось и без огорчений, один из претендентов на первое место Игорь ИВАНОВ из-за судейской ошибки уступил место на пьедестале представителю Москвы.
Стоит отметить, что этот сезон для Межрегиональной федерации КУДО Дальнего Востока выдался урожайным на медали. С чемпионата России, проходившего 18 февраля в Москве, команда вернулась с 5 призовыми местами из 6-ти. Чемпионом России стал Александр ЗАВЕРТАЙЛЕНКО, серебряным призером - Павел АЛЕКСЕЕВ, бронзовыми призерами - Илья ЗЕЛИК, Руслан КЕЛЕХСАЕВ и Евгений ШАЛОМАЕВ.
Бойцы КУДО получают соревновательный опыт, выступая в турнирах по рукопашному бою, ушу-саньшоу и кик-боксингу. И показывают при этом отличные результаты. Например, Григорий ТЮРИН в составе сборной ДВФО по кик-боксингу стал победителем первенства России в Пензе и завоевал право участвовать на первенстве Европы. Победителем Всероссийского мастерского турнира по кик-боксингу в Нерюнгри (Якутия) стал Константин КАРАУЛЬНЫХ.
Успех сборной КУДО - это долгий и тернистый совместный труд спортсмена, тренера и руководства федерации. Ю. Бородий, Д. Сивопляс, С. Полещук, В. Резепкин, М. ЛЕОНОВЕЦ, В. КРАТ, М. ЦИХМИСТРОВ, П. ПОПОВ, А. САШКО - это те тренеры, кто стабильно готовит чемпионов и призеров.
"Мальчики, приходящие тренироваться, равняются на ребят, которые показывают мастерство и результаты на соревнованиях, - говорит президент Федерации КУДО Дальневосточного федерального округа Александр ЯСИН. - КУДО дисциплинирует, учит добиваться своей цели в жизни. У бойца крепнет не только тело, но и дух. Наши цели заложены в клятве бойца КУДО: "Мы стремимся через учение КУДО "Дайдо-дзюку" воспитать в себе силу духа и тела, развить в себе гармонию и интеллект, стать настоящей личностью, внести вклад в развитие общества". Остается пожелать дальневосточным КУДОистам дальнейших успехов, достижений и талантливых учеников.
Новости тематики
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Сахалине в день старта горнолыжного сезона будут работать все трассы
- Почта России начала доставку Паспортов болельшиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
- Два игрока ЦСКА сломали ноги на матче на Дальнем Востоке в 20-градусный мороз
- Дальневосточный экипаж успешно выступает на международных гонках
- Всероссийские соревнования по сноуборду "Дальний Восток-2017" пройдут на Камчатке
- "Адмирал" не смог взломать Великую стену
- Гонщик из Владивостока стал победителем этапа РДС-Восток в Хабаровске
- Хабаровский "Амур" вновь сменил главного тренера
Новости раздела
- Кубок 3-го этапа РДС-Восток по дрифту уехал во Владивосток
- На Камчатке впервые прошёл чемпионат по скоростному парению
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- На Камчатке стартует фестиваль зимних видов спорта
- На Камчатке выявили сильнейших лыжников края
- Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Камчатке открыт приём заявок на участие в детской гонке "Дюлин 2018"
- Жители Приморья поучаствовали в открытии горнолыжного сезона на Сахалине
- Лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока открывает зимний сезон на Сахалине
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин