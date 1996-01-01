Дальневосточный удар в Москве

Представители Дальнего Востока отличились на XIV Открытом первенстве России по КУДО среди юношей и юниоров, проходившем 22 апреля в Москве. Как сообщили ДДГ "ЗР" в Межрегиональной федерации КУДО Дальнего Востока, из 9 спортсменов, представлявших ДВФО, 5 стали призерами и победителями.

Победителями первенства России среди юношей стали Дмитрий ЖЕЖЕЛЬ (свыше 240 единиц) и Кирилл СИДОРОВ (коэффициент до 210 единиц). Оба спортсмена представляют владивостокский клуб "Бастион". Тренер Дмитрия - Денис СИВОПЛЯС, тренер Кирилла - Юрий БОРОДИЙ. Еще одно "золото" в активе представительницы Находки Алины РЕЗЕПКИНОЙ (до 200 единиц), тренирующейся у Владимира РЕЗЕПКИНА. 2-е место среди юношей занял еще один представитель СК "Бастион" Шовкат ИШПУЛАТОВ (до 180 единиц), тренирующийся у Дмитрия Сивопляс. С бронзовой медалью в коэффициенте до 200 единиц вернулся Владимир БИТКОВ (Владивосток, СК "Олимпиец", тренер Семен ПОЛИЩУК).

Тренерами сборной ДВФО выступали Юрий Бородий и Семен Полищук, судьей от округа - Владимир Резепкин.

В ходе первенства России дальневосточники продемонстрировали высокий уровень техники, силу духа и стремление к победе. Это было подмечено руководством федерации КУДО России и оргкомитетом. Пожалуй, сложнее всего в ходе турнира пришлось Шовкату Ишпулатову, который был самым маленьким среди 28 участников в своей категории. Дмитрий ЖЕЖЕЛЬ все поединки закончил досрочно, не оставляя ни малейшего шанса соперникам. Не обошлось и без огорчений, один из претендентов на первое место Игорь ИВАНОВ из-за судейской ошибки уступил место на пьедестале представителю Москвы.

Стоит отметить, что этот сезон для Межрегиональной федерации КУДО Дальнего Востока выдался урожайным на медали. С чемпионата России, проходившего 18 февраля в Москве, команда вернулась с 5 призовыми местами из 6-ти. Чемпионом России стал Александр ЗАВЕРТАЙЛЕНКО, серебряным призером - Павел АЛЕКСЕЕВ, бронзовыми призерами - Илья ЗЕЛИК, Руслан КЕЛЕХСАЕВ и Евгений ШАЛОМАЕВ.

Бойцы КУДО получают соревновательный опыт, выступая в турнирах по рукопашному бою, ушу-саньшоу и кик-боксингу. И показывают при этом отличные результаты. Например, Григорий ТЮРИН в составе сборной ДВФО по кик-боксингу стал победителем первенства России в Пензе и завоевал право участвовать на первенстве Европы. Победителем Всероссийского мастерского турнира по кик-боксингу в Нерюнгри (Якутия) стал Константин КАРАУЛЬНЫХ.

Успех сборной КУДО - это долгий и тернистый совместный труд спортсмена, тренера и руководства федерации. Ю. Бородий, Д. Сивопляс, С. Полещук, В. Резепкин, М. ЛЕОНОВЕЦ, В. КРАТ, М. ЦИХМИСТРОВ, П. ПОПОВ, А. САШКО - это те тренеры, кто стабильно готовит чемпионов и призеров.

"Мальчики, приходящие тренироваться, равняются на ребят, которые показывают мастерство и результаты на соревнованиях, - говорит президент Федерации КУДО Дальневосточного федерального округа Александр ЯСИН. - КУДО дисциплинирует, учит добиваться своей цели в жизни. У бойца крепнет не только тело, но и дух. Наши цели заложены в клятве бойца КУДО: "Мы стремимся через учение КУДО "Дайдо-дзюку" воспитать в себе силу духа и тела, развить в себе гармонию и интеллект, стать настоящей личностью, внести вклад в развитие общества". Остается пожелать дальневосточным КУДОистам дальнейших успехов, достижений и талантливых учеников.