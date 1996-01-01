Наталья Хворостяная: "Хотим, чтобы в школы вернулся спорт"

На прошлой неделе состоялась коллегия комитета по физической культуре и спорту администрации Приморского края, где рассматривался вопрос о подготовке ведущих спортсменов Приморского края к Олимпийским играм в Пекине в 2008 году. В списке оказались 10 человек. Это Дмитрий САПИНСКИЙ (легкая атлетика), Роман ХАМАТШИН (тяжелая атлетика), Анна БАСАЛКИНА и Екатерина МАКСИМОВА (парусный спорт), Константин ФОМИЧЕВ и Иван ШТЫЛЬ (гребля на каноэ), Тамерлан ТМЕНОВ (дзюдо), Станислав ПУХОВ и Сергей ЛУНЕВ (бадминтон), Андрей КАПРАЛОВ (плавание).

О том, как будут готовиться наши спортсмены в Олимпиаде, как поддерживается профессиональный и детский спорт, какие спортивные сооружения вводятся в строй в 2007 г. и какие массовые спортивные мероприятия планируются в этом году, рассказывает гость "ЗР" председатель крайспорткомитета администрации Приморского края Наталья ХВОРОСТЯНАЯ.

Допинг-контроль прошли

- Мы не мечтаем о том, что все они станут олимпийскими чемпионами. Дай Бог, чтобы у нас был призер Олимпийских игр или кто-то приехал с олимпийским дипломом. На сегодняшний день срывов и травм нет, допинг-контроль трижды прошли все спортсмены. Подготовка ведется в соответствии с планом, составленным тренерским составом сборных команд РФ.

- Все ли сборные команды России перед Играми будут тренироваться по заявленной оси Иркутск-Чита-Барнаул или кто-то приедет в Приморье?

- Наши ученые мужи смогли доказать - муссонный климат Приморья не способствует правильной акклиматизации, к тому же три часа разницы с Пекином впоследствии скажутся на результатах Игр. Но спортсмены таких видов спорта, как бокс, вольная борьба, бадминтон и парусный спорт, решили, что Владивосток им подходит для учебно-тренировочного сбора перед Олимпиадой. Мы должны обеспечить их соответствующим питанием, проживанием, культурной программой, охраной и медицинской помощью. Инвентарь у спортсменов индивидуальный, все привезут с собой. В августе, перед Чемпионатом мира в Японии во Владивосток приедет легкоатлетическая сборная страны. Надеемся, что им понравится у нас и они решат провести подготовительный сезон именно в Приморье. Средства из федерального бюджета для подготовки к Играм выделяются только на аренду спортивных сооружений и дополнительное оснащение мест соревнований. Говорить о строительстве каких-то новых спортивных баз преждевременно.

- В бюджете 2007 г. 310 млн руб. выделено на команду "Луч"-Энергия", 110 млн руб. - на "Спартак - Приморье". Бадминтон, третья профессиональная команда, защищающая честь края на общероссийских чемпионатах, финансируется из общей сметы. Плюс у нее возникли проблемы с постоянными спонсорами.

- 18 апреля г. Москве пройдет суперфинал по бадминтону, где приморская команда играет за первое-второе места. Не думаю, чтобы команда осталась без поддержки, поскольку за время существования у нее появилось немало болельщиков и последователей. В последнем первенстве края приняли участие 240 юных спортсменов, мы не ожидали такой популярности у этого вида спорта. Опять же наш Станислав ПУХОВ - кандидат в сборную команду России Олимпийских игр 2008 года. Популярные виды спорта, как правило, получают бюджетную поддержку. Особенно если популярность команды дает толчок развитию спортивной дисциплины как таковой. Например, в команде "Спартак - Приморье" сейчас играет не много приморцев, но поддержка баскетбола способствовала развитию детского и юношеского баскетбола.

Физкульт-день для всех

- В прошлом году в крае были осуществлены такие спортивные проекты, как "День Приморского футбола", "Кросс наций", "Физкультдень Приморья" и 1-я летняя спартакиада среди спортивных коллективов. Какие массовые спортивные проекты планируются в этом году?

- Планируем в этом году переориентировать массовый спорт на образовательные учреждения. Взрослым будут предоставляться услуги и занятия, а для детей и юношей - проводиться соревнования. Хотим, чтобы в школы опять пришел спорт. Подчеркиваю - не физическая культура, а спорт. Мы собираем новые детские лиги и союзы - легкоатлетический союз с проектом "Первая высота", футбольная и волейбольная лиги, бадминтонисты возродили проект "Серебряный волан". Главное - все мероприятия красиво провести, чтобы молодежи понравилось.

- Складывается впечатление, что поддержку оказывают либо профессиональным командами, либо массовым и малозатратным мероприятиям. А как же прочие спортивные федерации? Или они достаточно сильны, чтобы справляться самостоятельно? Почему не сделать фаворитом, к примеру, парусный спорт?

- Да, парусный спорт - один из традиционных приморских видов. У нас были свои чемпионы мира и призеры Олимпийских игр. К тому же для края он прикладной: во многих учебных морских заведениях входит в программу. Но, с другой стороны, сегодня произошла переоценка - полностью содержать яхт-клуб сейчас государство не может, яхты становятся достоянием небольшого класса людей.

- И вопрос от читателей - футбольных болельщиков. Когда будут построены козырьки над трибунами?

- У нас в России такие козырьки есть только в Лужниках, и в этом году их "Локомотив" себе сделал. В Азии они есть над всеми крупными стадионами. Может быть, со временем, и мы обзаведемся.