Владивосток встанет на коньки

В этом году начнется строительство спортивного комплекса в Минном городке. В бюджете края уже заложены стартовые 150 млн руб.

Как сообщила "ЗР" председатель спорткомитета по физкультуре и спорту администрации Приморского края Наталья ХВОРОСТЯНАЯ, спорткомплекс в Минном городке спроектировала группа финских компаний, они и будут руководить строительными работами.

Архитектурное решение готово - здание предлагается не в классическом варианте (тренировочная и основная арены), а в виде одного большого ледового стадиона. Располагаться он будет на верхнем озере. Окончательная цена проекта уточняется, строительство рассчитано на два-три года. Спортивный комплекс должен в дальнейшем дать толчок не только развитию новых видов спорта в Приморье: фигурное катание, керлинг и т.д., но и развитию инфраструктуры досуга: парковки, дорожки для бега и ходьбы, площадки для игры в волейбол и баскетбол.

Всего в крае планируется открыть четыре ледовые арены.