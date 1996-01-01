Кубок по бодибилдингу уехал в Хабаровск

Во Владивостоке прошел открытый Кубок Дальнего Востока по бодибилдингу среди мужчин и фитнесу среди женщин. В нем приняли участие спортсмены из Владивостока, Уссурийска, Находки, Артема, а также Хабаровского края, Еврейской Автономной и Амурской областей.

Сергей СПИЧЕНКОВ вновь подтвердил звание сильнейшего и в третий раз стал чемпионом в весовой категории до 87 кг. Будучи двукратным чемпионом дальневосточного первенства, в минувшем году Сергей стал бронзовым призером Кубка Восточной Европы и первым в Приморском крае бодибилдером, удостоенным звания Мастер спорта. Абсолютным чемпионом Кубка стал хабаровчанин Николай ЧЕРНЕЦКИЙ.

Следующим рубежом для Сергея СПИЧЕНКОВА станет участие в Кубке Восточной Европы по бодибилдингу и фитнесу, который в конце апреля пройдет в Краснодаре. Как заверил глава Находки Олег КОЛЯДИН, городские власти окажут содействие в организации поездки на международный турнир, чтобы спортсмен из Находки был обязательно заявлен в числе лучших бодибилдеров России и Европы.