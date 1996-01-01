Плющенко напишет о себе

- Правда ли, что известного фигуриста Евгения Плющенко так достали измышления журналистов о своей личной жизни, что он взялся написать автобиографию?

- Да. "Я, конечно, еще и сам достаточно молодой человек, но, поверьте, мне есть о чем рассказать! - объяснил свое намерение ПЛЮЩЕНКО. - Очень надеюсь, что на своем личном примере я покажу начинающим спортсменам, какой ценой достигаются большие результаты" . Кроме разговоров о спорте, в книге будет честный рассказ о личной жизни Плющенко, которая складывается у него не всегда гладко.