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Ставка на досрочный выход Тихоновецкого
- Как изменился состав "Луча-Энергии" в новом сезоне? Удалось ли сохранить ведущих игроков?
В целом команде удалось сохранить ведущих игроков. Потерю ЛОМАЯ, МОНАРЕВА, МОВСЕСЬЯНА, ПЕТУХОВА, при всем уважении к этим футболистам, невосполнимой назвать сложно. Квалификация футболистов стартового состава сегодня сомнений не вызывает. Главная проблема - короткая скамейка запасных.
"На те позиции, которые мы укрепляли, мы просматривали сразу несколько футболистов. Практически все, что хотели, мы взяли. Спасибо нашему руководству. Вначале планы были несколько иными, но по ходу я попросил увеличить финансирование на приобретение игроков. И сегодня все ребята подписали контракты не на год, а на два и на три. Мы хотим стабилизировать команду и находим понимание со стороны руководства. Другое дело, что в последние дни мы хотели пригласить на место левого полузащитника еще одного футболиста - иностранца, игрока молодежной сборной. Вопрос был почти решен, но не успели заявить его чисто технически. Мы знали, что проблемы могут возникнуть, и они не заставили себя ждать уже в первом матче (единственный гол "Москва" забила после ошибки вынужденно передвинутого в защиту Дмитрия СЕМОЧКО. - Прим. авт.). Как говорится, где тонко, там и рвется", - говорит главный тренер ПАВЛОВ.
Впервые в своей истории "Луч-Энергия" заключил контракты сразу с четырьмя футболистами из Восточной Европы, и все они появились на поле уже в стартовом матче.
Заметнее всего в межсезонье укрепилась линия обороны. Самым громким приобретением "Луча-Энергии" этой зимой стал бывший голкипер либерецкого "Слована" Марек ЧЕХ (30 лет, рост 195), неоднократно привлекавшийся в сборную Чехии в качестве третьего вратаря. О серьезности намерений Чеха застолбить за собой пост номер один в "Луче" говорит тот факт, что в конце февраля голкипер получил вызов в национальную команду на контрольный матч с Бельгией в Брюсселе, но предпочел остаться с новой командой в Турции. К сборной Марек планирует присоединиться в конце марта на период матчей отборочного этапа ЧЕ-2008.
Конкуренцию легионеру призван составить опытный Александр ЧИХРАДЗЕ (31 год, рост 188), один из лидеров нальчикского "Спартака".
В минувшем сезоне Павлову просто не хватало защитников приемлемого для премьер-лиги класса. Приобретение серба Раде НОВКОВИЧА (26 лет, рост 187) у клуба второго дивизиона Сербии "Рад" и привлекавшегося в сборную Македонии Игора КРАЛЕВСКИ (28 лет, рост 187) лишь отчасти сняло проблемы.
Атакующие порядки обновились несколько скромнее. Остроты в передней линии, без сомнения, добавит Ненад СТОЯНОВИЧ (27 лет, рост 189). Серб перешел из ФК "Брюссель", подписав контракт сразу до 2009 года. Стоит отметить, что первоначально Стоянович должен был покинуть бельгийский клуб по окончании своего контракта, но "Луч-Энергия" сделал все возможное, чтобы приобрести его сейчас.
Не обошлось на этот раз и без очередного питерского призыва - нападающий дубля "Зенита" Семен МЕЛЬНИКОВ взят скорее на перспективу.
При этом в клубе всерьез рассчитывают на досрочное возвращение в строй Александра ТИХОНОВЕЦКОГО, осенью прошлого года дисквалифицированного на 8 месяцев за курение марихуаны.
"Как ни странно, когда Тихоновецкий играл, он не находился в таком хорошем состоянии, как сейчас. Саша провел весь подготовительный период без срывов и травм, что для него большая редкость. Его подготовку мы не форсировали, и сейчас он в отличной форме. Его участие, конечно, было бы для нас большим подспорьем. Но факт дисквалификации остается. Правда, мы делаем все, чтобы сократить ее срок. Сейчас сделали повторную пробу и выходим с предложением в Российский футбольный союз и в лигу пойти нам навстречу. Таких длительных сроков дисквалификации, как назначили Тихоновецкому, в принципе нет. Он не принимал допинг. А это немножко другая тематика", - считает Сергей Павлов.
Изменения в линии полузащиты и вовсе минимальны. Новичкам Роману ВОЙДЕЛЮ (21 год, рост 184), выступавшему за аутсайдера первого дивизиона липецкий "Металлург", и Денису БОЛЬШАКОВУ (19 лет, рост 181) из дубля московского "Динамо" придется очень постараться, чтобы завоевать место в основе.
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