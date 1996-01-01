Открытие чемпионата состоится во Владивостоке

- Что будет с первым домашним матчем "Луча"?

- Как сообщил "ЗР" руководитель пресс-службы ФК "Луч-Энергия" Евгений КАЗМИРЧУК, в клубе надеются, что, несмотря на последствия снегопада, стартовый матч чемпионата, скорее всего, состоится во Владивостоке.

"Весь персонал клуба, а также примкнувшие к ним болельщики заняты на расчистке стадионов "Динамо" и "Юность" от снега. Меньше всего претензий к полю - газон сохранен в достаточно приличном состоянии. Даже зеленая трава пробивается. Так что на сегодняшний день (7 марта) вопрос о переносе матча не стоит. Окончательное решение о готовности стадиона будет принято с учетом мнения начальника отдела судейства и инспектирования РФПЛ Виктора ПЫШКИНА, который уже знакомится с ситуацией на месте", - сказал Е. Казмирчук. Оптимистично настроен и генеральный менеджер "Москвы" Юрий БЕЛОУС, по словам которого у клуба на 8 марта заказан чартерный рейс на Владивосток. Как подчеркнул Белоус во вчерашнем разговоре с корреспондентом "СЭ" Глебом КОСАКОВСКИМ: "Мы собираемся играть. Условия для проведения встречи есть: чрезвычайная ситуация в городе позади, прогноз погоды, по крайней мере на 8-е и 9 марта, благоприятный. Времени, чтобы привести в порядок поле, достаточно".

Напомним, что в матче открытия "Луч-Энергия" принимает "Москву" 10 марта. Начало матча в 18.00. В день игры синоптики обещают солнечную погоду и плюсовую температуру. Во Владивосток команда прилетает из Ниигаты 8 марта, а уже 11 марта вылетит в Москву, где будет готовиться к матчу в Раменском с "Сатурном" 18 марта.