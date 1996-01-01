Президент ФХР Владислав ТРЕТЬЯК в интервью центральным СМИ заявил, что занимающий ныне предпоследнее место в суперлиге хабаровский "Амур" может остаться в элите чемпионата России.

"Да, "Амур" может остаться в суперлиге. На данный момент четыре команды - "Лада", "Трактор", "Витязь" и "Спартак" - не соответствуют требованиям суперлиги по вместимости дворцов. Если эти клубы к старту следующего сезона не решат эту проблему, то они не будут допущены к чемпионату России-2007/08 в суперлиге. В этой ситуации преимущественное право их заменить имеют команды, занявшие 18-е и 19-е места в нынешнем сезоне и в полном объеме соответствующие требованиям суперлиги.