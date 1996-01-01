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"Луч-Энергия" просматривает бразильского нападающего
- До старта "Луча" в чемпионате России по футболу остается меньше месяца. Насколько верна информация, что в этом году приморцы делают ставку на легионеров?
- На третий год работы во Владивостоке главный тренер "Луча-Энергии" Сергей ПАВЛОВ вынужден был изменить своим принципам делать ставку на игроков из России и с постсоветского пространства.
В одном из интервью после вывода "Луча" в премьер-лигу Павлов четко обозначил позицию по легионерам: "Для меня важно, как футболист играет, а не его гражданство. Но если берем иностранца, значит, использовали все внутренние ресурсы и не можем закрыть данную позицию иным способом". Что ж, видимо, внутренние ресурсы исчерпаны.
Контракты с "Лучом-Энергией" уже подписали вратарь Марек ЧЕХ (Чехия), защитники Радек НОВКОВИЧ (Сербия), Игор КРАЛЕВСКИ и нападающий Кристиан КИРОВСКИ (оба - Македония). Вакансию еще одного нападающего может заполнить прибывший на просмотр бразилец Дуглас КАЭТАНО. Южноамериканец успел отличиться в первом же матче за дубль "Луча", реализовав пенальти в матче с румынским "УТА". Тем не менее наши дублеры уступили 1:2.
Еще одним новичком желто-синих может стать нападающий Семен МЕЛЬНИКОВ. Воспитанник питерской СДЮШОР "Смена" в 2003 г. дебютировал в основном составе "Зенита" в матче Кубка РФПЛ против "Торпедо". С 2003 г. - игрок юношеской сборной России, участник отборочного турнира чемпионата Европы. В 2005 г. вызывался в молодежную сборную России. Мельников, как и Каэтано, взял с места в карьер. Именно два точных удара питерца принесли "Лучу" победу над румынским "Васлуем" 2:0.
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