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Гонщики устроят шоу

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Слышал, что администрация Владивостока готовит супершоу на стадионе "Авангард". Хотелось бы узнать подробнее, когда оно будет проходить и будут ли перекрывать дороги?

- Действительно, сегодня, 8 февраля, на стадионе "Авангард" в рамках программы "Спортивный Владивосток" состоится чемпионат города по ледовому спидвею.

Администрация города, спорткомитет, дирекция стадиона "Авангард" долго готовились к этому мероприятию.

К сожалению, скорее всего, в этом году ледовый спидвей будет ограничен рамками одного этапа. Тем не менее это нисколько не умаляет зрелищности предстоящего мотопраздника. Еще никогда до этого Владивосток не видел ледовых мотогонок под прожекторами.

По словам директора стадиона "Авангард" Константина ЦИБУЛИНА, на ледовом треке зрители увидят своих любимцев - сильнейших мотогонщиков Приморья и Владивостока. Подтвердили свое участие Григорий ЛАГУТА, Игорь СТОЛЯРОВ, Максим КАРАЙЧЕНЦЕВ, Василий ПАНХАЙ.

Что касается "перекрытия" ул. Светланской в районе стадиона, то оно будет кратковременным и ввиду сравнительно позднего начала неудобств автомобилистам не принесет.

Начало шоу в 19.00 часов. Билеты (цена 100 р.) продаются в кассах стадиона "Авангард" с 12.00 часов.

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