Наш яхтсмен под мировым парусом

В среду в новозеландском Окленде стартовала традиционная ежегодная парусная регата "Кубок Окленда по матчевым гонкам 2007".

В соревнованиях примут участие 10 экипажей из Франции, Британии, России, Новой Зеландии, Австралии, США, Польши и Японии. Как сообщили в пресс-службе яхт-клуба "Семь футов", в составе российского экипажа, занимающего в мировом рейтинге матч-рейсеров седьмое место, нашлось место воспитаннику владивостокского паруса, неоднократному победителю всевозможных регат - "маэстро" Михаилу ПОЖИДАЕВУ.

Высокий статус регате придает тот факт, что в ней примут участие три шкипера, входящие в десятку сильнейших мира по матч-рейсу. Три первых дня будет проходить квалификация, в результате которой отберут четыре экипажа для участия в полуфиналах. Финал состоится 28 января.