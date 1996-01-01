Автогонщики потеснят рыбаков

- Когда можно будет увидеть автогонки на льду? На календаре - середина зимы, а спортсмены до сих пор простаивают да и болельщики страдают...

- В субботу на льду Амурского залива в районе ст. Океанская пройдут квалификационные заезды первого этапа открытого чемпионата Владивостока по ледовым трековым автогонкам на призы главы администрации. Соревнования пройдут в четыре этапа, один из которых - 27-28 января - состоится в Находке, остальные - во Владивостоке. Старт первым заездам будет дан в 12.30.

Еще две недели назад проведение ставших уже традиционными автогонок стояло под вопросом. Из-за неблагоприятной ледовой обстановки МЧС отказывалось выдать разрешение на проведение заездов даже в таком неглубоком и промерзаемом до дна участке залива. Да и сами организаторы - спорткомитет Владивостока - не хотели брать грех на душу. И вот на прошлой неделе после необходимых замеров толщины льда глава комитета Олег ГУМЕНЮК получил от спасателей "добро". Теперь осталось лишь расчистить трассу от мусора и прочего хлама, оставленного любителями подледного лова за те 1,5 месяца, что стоит лед. Самим же рыбакам 20-21 января, 17-18 февраля и 3-4 марта стоит поискать для рыбалки другие места.

Кроме ледовых автогонок спорткомитет Владивостока готовит любителям спорта своеобразный подарок. Практически решен вопрос о проведении 8 февраля на арене ст. "Авангард" ледового мото-шоу, апофеозом которого станет ледовый спидвей. В сумерках - при прожекторах!