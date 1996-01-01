Владивосток получил чемпионат России

- Правда, что финал чемпионата России по спидвею-2007 пройдет во Владивостоке?

- В конце прошлого года на итоговом собрании НП "Национальная лига спидвея" и комиссии спидвея МФР в Балаково Владивосток получил право на проведение финала Личного чемпионата России по спидвею-2007. Гонки состоятся на стадионе "Авангард" 5 августа.

Согласно регламенту, финал личного чемпионата проводится в том городе, представитель которого стал чемпионом в предыдущем сезоне. В 2006 г. чемпионом России среди взрослых стал гонщик "Востока" Ренат ГАФУРОВ.

На итоговом собрании также были утверждены составы команд-участниц Открытого командного чемпионата России по спидвею 2007 года. Дозаявки теперь возможны лишь с 1 по 10 июля. В чемпионате примут участие семь команд - чемпион России-2006 "Мега-Лада" (Тольятти), вице-чемпион "Лукойл" (Октябрьский), бронзовый призер "Восток" (Владивосток), СК "Турбина", СТМК "Турбина" (обе - "Балаково"), "Салаватнефтемаш" (Салават) и единственный иностранец - украинский СК "Трофимов" (Ровно).

В состав "Востока" включены 17 человек, в том числе 9 юниоров. В команде остались капитан команды Эдуард ШАЙХУЛЛИН, Ренат Гафуров, Максим КАРАЙЧЕНЦОВ, ИГОРЬ СТОЛЯРОВ, Александр КАЗИОННЫЙ, Алексей ПОПЦОВ. Спустя два года форму "Востока" наденет экс-гонщик "Приморья" Григорий ЛАГУТА. Подписан годовой контракт с Семеном ВЛАСОВЫМ, в 2006 году выступавшим за "Салаватнефтемаш".

Юниоры "Востока": Николай КАМИНСКИЙ, Роман ШАЛЕПА, Михаил СКАЧКО, Виктор ХОДЗИЦКИЙ (оба перешли из расформированного "Приморья"), Василий ПАНХАЙ, Вячеслав КАЗАЧУК, Михаил КРЕМЕР, Никита КУРАНОВ и Владимир РЯЗАНЦЕВ.

Команду покинули Сергей ЛАЗАРЕНКО, Евгений ДРЕВЯТНИКОВ и Николай ЛУЦЕНКО. Они были выставлены на трансфер, но ни один клуб не изъявил заинтересованности в этих гонщиках.

Экс-тренер "Приморья" Григорий ХАРЧЕНКО и его сын Алексей, чемпион России среди юниоров в 2006 г., пополнили состав клуба "Салаватнефтемаш". Младший Харченко в конце прошлого года подписал 2-летний контракт с польским "Люблином". Напомним, что прошлый сезон Алексей провел в первой польской лиге в составе "Грудзенза", приняв участие в 13 гонках.