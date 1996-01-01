"Белые медведи" плывут против течения

- Знаю, что в крае есть ассоциация любителей зимнего плавания. Правда, что наши спортсмены всегда берут первые места, причем не только на российских соревнованиях, но и международных?

- Когда пловцов из Дальневосточного центра марафонского зимнего плавания, спорта и туризма называют "моржами", они терпеливо поправляют: не "моржи" мы - "белые медведи". Разница - огромная. Если "моржи" - это те, кто способен окунуться в прорубь и побыть в ней несколько минут, то "белые медведи" бьют все рекорды по плаванию в ледяной воде.

Президент центра Людмила СМОЛЯКОВА вообще могла бы петь: "Живи спокойно, страна, я у тебя одна". Ее личный рекорд - получасовой заплыв у Малой Земли, где температура воздуха - минус 30 , а температура морской воды у побережья - ниже минус двух.

Впрочем, любители экстрима из центра, базирующегося в Находке, возраст которых - от 13 до 86, не устают потрясать не только ко всему привычных россиян, но и своих соседей из Поднебесной.

Золото пробы холода

На этот раз марафонцы привезли из Даляня 56 медалей. Как считает Президент международной ассоциации "Марафонское зимнее плавание", председатель Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания России, кандидат биологических наук Владимир ГРЕБЕНКИН, вернувшийся вместе с делегацией из Китая в Находку, победа наших "моржей" вполне закономерна. Команда из Врангеля среди 10 тыс. участников соревнований из 16 стран мира была сильнейшей.

Досье Международные соревнования любителей спортивного плавания в холодной воде проводились в рамках международного фестиваля моржей. В состав российской команды вошли 66 человек, 28 - из Находки. Самой старшей - Нине КАЛИНИНОЙ, побившей все мыслимые рекорды выносливости, - 86 лет, самым младшим - школьницам Тане РУИНОЙ, которая тренируется всего полгода, и Кате ЖАДЯЕВОЙ - по 13. Все они стали победителями соревнований, причем девчонки привезли по 4-6 медалей.

По мнению Владимира Гребенкина, приложившего немало усилий для того, чтобы этот уникальный вид спорта стал олимпийским, кратковременное нахождение в холодной воде не противопоказано практически никому. А эффект от систематических холодных заплывов потрясающий. Показательный пример - Нина Калинина, которая начала плавать, имея массу возрастных заболеваний. Сегодня чувствует себя прекрасно.

"Железные люди"

Пока в Находке закрыты два бассейна, а сдача в эксплуатацию нового ожидается не раньше лета, тренер детской сборной по плаванию Елена КОШАРЕНКО тренирует будущих чемпионов, в одночасье приобщившихся к холодным купаниям, прямо в море. Ребят взял под крыло Центр зимнего плавания, созданный в 90-х годах во Врангеле, руководит которым заместитель президента Международной ассоциации "Марафонское зимнее плавание", президент Дальневосточного центра марафонского зимнего плавания, спорта и туризма Людмила Смолякова. Сегодня в центре занимается около двухсот человек. В пересчете на почти 200-тысячное население округа - каждый тысячный. До китайских показателей, которые выше раз в пять, конечно, еще далеко. Но россияне берут не количеством...

За последние пять лет из Даляня находкинцы без многочисленных наград не возвращались ни разу. Они - непременные участники и победители харбинских турниров. Кстати, соревнования в проруби Харбина не каждому под силу: температура воды от нуля до плюс двух, воздуха - до минус сорока. От пловца требуется скоростное плавание, причем против течения. Хотя и дистанция меньше, чем при заплывах в Даляне, - всего 25 м. В Харбине также проводится забег "Железный человек". Это своеобразное троеборье: участники должны искупаться в проруби, пробежать три километра и спуститься с горы на санках. И каждый год находкинцы выходят победителями.

Содействие участникам российской команды в поездках на соревнования "моржей" в Далянь оказывает и Торгово-промышленная палата СЭЗ Находка. По мнению президента ТПП Евгения ЛУНЕВА, вошедшего в состав делегации, развитие такого рода международных взаимоотношений полностью отвечают тенденциям современной России: здоровый образ жизни, развитие туризма, интеграция в страны АТР.