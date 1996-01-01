Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Белые медведи" плывут против течения
- Знаю, что в крае есть ассоциация любителей зимнего плавания. Правда, что наши спортсмены всегда берут первые места, причем не только на российских соревнованиях, но и международных?
- Когда пловцов из Дальневосточного центра марафонского зимнего плавания, спорта и туризма называют "моржами", они терпеливо поправляют: не "моржи" мы - "белые медведи". Разница - огромная. Если "моржи" - это те, кто способен окунуться в прорубь и побыть в ней несколько минут, то "белые медведи" бьют все рекорды по плаванию в ледяной воде.
Президент центра Людмила СМОЛЯКОВА вообще могла бы петь: "Живи спокойно, страна, я у тебя одна". Ее личный рекорд - получасовой заплыв у Малой Земли, где температура воздуха - минус 30 , а температура морской воды у побережья - ниже минус двух.
Впрочем, любители экстрима из центра, базирующегося в Находке, возраст которых - от 13 до 86, не устают потрясать не только ко всему привычных россиян, но и своих соседей из Поднебесной.
Золото пробы холода
На этот раз марафонцы привезли из Даляня 56 медалей. Как считает Президент международной ассоциации "Марафонское зимнее плавание", председатель Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания России, кандидат биологических наук Владимир ГРЕБЕНКИН, вернувшийся вместе с делегацией из Китая в Находку, победа наших "моржей" вполне закономерна. Команда из Врангеля среди 10 тыс. участников соревнований из 16 стран мира была сильнейшей.
ДосьеМеждународные соревнования любителей спортивного плавания в холодной воде проводились в рамках международного фестиваля моржей. В состав российской команды вошли 66 человек, 28 - из Находки. Самой старшей - Нине КАЛИНИНОЙ, побившей все мыслимые рекорды выносливости, - 86 лет, самым младшим - школьницам Тане РУИНОЙ, которая тренируется всего полгода, и Кате ЖАДЯЕВОЙ - по 13. Все они стали победителями соревнований, причем девчонки привезли по 4-6 медалей.
По мнению Владимира Гребенкина, приложившего немало усилий для того, чтобы этот уникальный вид спорта стал олимпийским, кратковременное нахождение в холодной воде не противопоказано практически никому. А эффект от систематических холодных заплывов потрясающий. Показательный пример - Нина Калинина, которая начала плавать, имея массу возрастных заболеваний. Сегодня чувствует себя прекрасно.
"Железные люди"
Пока в Находке закрыты два бассейна, а сдача в эксплуатацию нового ожидается не раньше лета, тренер детской сборной по плаванию Елена КОШАРЕНКО тренирует будущих чемпионов, в одночасье приобщившихся к холодным купаниям, прямо в море. Ребят взял под крыло Центр зимнего плавания, созданный в 90-х годах во Врангеле, руководит которым заместитель президента Международной ассоциации "Марафонское зимнее плавание", президент Дальневосточного центра марафонского зимнего плавания, спорта и туризма Людмила Смолякова. Сегодня в центре занимается около двухсот человек. В пересчете на почти 200-тысячное население округа - каждый тысячный. До китайских показателей, которые выше раз в пять, конечно, еще далеко. Но россияне берут не количеством...
За последние пять лет из Даляня находкинцы без многочисленных наград не возвращались ни разу. Они - непременные участники и победители харбинских турниров. Кстати, соревнования в проруби Харбина не каждому под силу: температура воды от нуля до плюс двух, воздуха - до минус сорока. От пловца требуется скоростное плавание, причем против течения. Хотя и дистанция меньше, чем при заплывах в Даляне, - всего 25 м. В Харбине также проводится забег "Железный человек". Это своеобразное троеборье: участники должны искупаться в проруби, пробежать три километра и спуститься с горы на санках. И каждый год находкинцы выходят победителями.
Содействие участникам российской команды в поездках на соревнования "моржей" в Далянь оказывает и Торгово-промышленная палата СЭЗ Находка. По мнению президента ТПП Евгения ЛУНЕВА, вошедшего в состав делегации, развитие такого рода международных взаимоотношений полностью отвечают тенденциям современной России: здоровый образ жизни, развитие туризма, интеграция в страны АТР.
Новости тематики
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Сахалине в день старта горнолыжного сезона будут работать все трассы
- Почта России начала доставку Паспортов болельшиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
- Два игрока ЦСКА сломали ноги на матче на Дальнем Востоке в 20-градусный мороз
- Дальневосточный экипаж успешно выступает на международных гонках
- Всероссийские соревнования по сноуборду "Дальний Восток-2017" пройдут на Камчатке
- "Адмирал" не смог взломать Великую стену
- Гонщик из Владивостока стал победителем этапа РДС-Восток в Хабаровске
- Хабаровский "Амур" вновь сменил главного тренера
Новости раздела
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"
- Кубок 3-го этапа РДС-Восток по дрифту уехал во Владивосток
- На Камчатке впервые прошёл чемпионат по скоростному парению
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- На Камчатке стартует фестиваль зимних видов спорта
- На Камчатке выявили сильнейших лыжников края
- Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Камчатке открыт приём заявок на участие в детской гонке "Дюлин 2018"
- Жители Приморья поучаствовали в открытии горнолыжного сезона на Сахалине
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз