"Луч" купил вратаря сборной Чехии

"Луч-Энергия" начал селекционную компанию с самого громкого в своей истории приобретения - голкипера сборной Чехии Марека ЧЕХА. Новичок "Луча-Энергии" родился в Остраве, до перехода в "Луч" выступал за "Слован" из Либерец. Подписав контракт со своим новым клубом, Марек вылетел на Кипр, чтобы присоединиться к команде Сергея ПАВЛОВА на сборе в Аянапе.

Вторым новичком желто-синих стал вратарь нальчинского "Спартака" Александр ЧИХРАДЗЕ. На сегодняшней день в команде нет Владимира КАЗАКОВА, Сергея КУЗНЕЦОВА, Романа ГЕРУСА, Дмитрия ДАВЫДОВА, Георгия ЛОМАЯ, Евгения ИВАНОВА, Романа МОНАРЕВА, Романа РОМАНОВА, Александра ПЕТУХОВА, Александра ЧЕРКЕСА и Алексея ИВАНОВА. С дублерами остался готовиться Андрей МОВСЕСЬЯН. В Аянапе лучовцы пробудут до 26 января, а затем на неделю вернутся в Москву.