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Названы лучшие спортсмены 2006
Коллегия комитета по физкультуре и спорту администрации края назвала лучших спортсменов и тренеров Приморья по итогам спортивного сезона 2006 г., сообщает пресс-служба администрации края.
Лучшим футболистом года стал игрок команды "Луч-Энергия" Беслан АДЖИНДЖАЛ. Лучшим баскетболистом признан игрок команды "Спартак-Приморье" Виктор КЕЙРУ. Список приморских пловцов возглавил трехкратный победитель I летней спартакиады молодежи России Павел КОМАРОВ. Лучшим бадминтонистом назван чемпион России Станислав ПУХОВ. Победительница молодежного первенства Мира Полина РУБЕЛЬ - лучшая самбистка уходящего года. Дмитрий САПИНСКИЙ, ставший чемпионом России, назван лучшим легкоатлетом Приморья. Лучшим кикбоксером стал бронзовый призер чемпионата Европы Станислав УШАКОВ. Из тяжелоатлетов Приморья лучший - мастер спорта международного класса, чемпион России Роман ХАМАТШИН. Звание лучшего гребца на байдарках и каноэ получил чемпион России, Европы и Мира Иван ШТЫЛЬ. Чемпионка России и Европы Мария ЯВОРСКАЯ - первая в списке приморских боксеров.
Кроме того, определены лучшие приморские тренеры. Заслуженный мастер спорта России Сергей БАБКОВ назван лучшим баскетбольным тренером Приморья. Лучшим тренером по футболу стал заслуженный тренер России Сергей ПАВЛОВ. Заслуженный тренер России Владимир ЛАРЧЕНКО - лучший тренер Приморья по бадминтону. Лучшие тренеры по тяжелой атлетике - заслуженный тренер России Владимир КИМ и Павел СЕРГЕЕВ. По борьбе самбо - заслуженный тренер России Оксана ФАЛЕЕВА. Лучшим тренером по плаванию названа Ирина МОТОРКИНА. Татьяна КУЗИНА - по легкой атлетике, по боксу - Олег НУРИЕВ, по кикбоксингу - Андрей ПОДОПЛЕЛОВ.
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