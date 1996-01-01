www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

"Луч-Энергия" начнет чемпионат со взятия "Москвы"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Стартовый матч чемпионата 2007 "Луч-Энергия" проведет 11 марта во Владивостоке против "Москвы". С этим же соперником 11 ноября 2007 года в Москве наша команда завершит чемпионат. Последний матч первого круга "Луч-Энергия" проводит 1 июля в Нальчике, а круг второй начинает 15 июля поединком против "Сатурна" во Владивостоке.

В декабре подопечные Сергея ПАВЛОВА провели первый предсезонный сбор в Москве. Как сообщает официальный сайт клуба, в течение десяти дней в манеже "Динамо" занимались в основном те, на кого не выпала основная нагрузка в ходе чемпионата-2006, четверо дублеров - ГАННЕСЕН, ЗАМОРОКА, КАБАНОВ и МУЗЫКА, да несколько потенциальных новичков. Два белорусских футболиста - Дмитрий РАДЬКОВ из гродненского "Немана" и Александр ПАВЛОВ из могилевского "Днепра" команде не подошли.

С 5 по 26 января "Луч" будет готовиться на Кипре - сначала в Аянапе, затем в Ларнаке. Следующий этап, с 1 по 14 февраля, пройдет в Испании. С 17 по 28 февраля - в Турции. Заключительный сбор желто-синие проведут в Японии, в уже знакомом им Симидзу.

Сергей Павлов отведенные две недели отпуска провел в Карловых Варах, где получил заряд отличного настроения. По его словам, сейчас у клуба есть возможность взять одного классного форварда из дальнего зарубежья, так что ждем второй громкой сенсации. Первой стало приглашение на роль основного голкипера Марека ЧЕХА из чешского "Слована". Сам Чех заявил, что не хочет уходить из "Слована", однако во Владивостоке ему предлагают большие деньги.

"Луч" также интересуется литовским защитником "Спартака" Игнасом ДЕДУРОЙ и полузащитником "Москвы" Валерием ЛЕОНОВЫМ (с июля 2006 г. выступал на условиях аренды в "Тереке"). Вратарь Роман ГЕРУС подписал контракт с "Ростовом", нападающий Роман МОНАРЕВ - с "Шинником". Геннадий ТУМИЛОВИЧ, который в прошлом сезоне ни разу не сыграл за "Луч", перешел в минское "Динамо", где стал играющим тренером вратарей. Скорее всего, во Владивостоке останется любимец местных болельщиков Алексей ИВАНОВ.

Тем временем футбольный клуб "Луч-Энергия" продолжает принимать коллективные заявки на абонементы сезона-2007. Оформленные заявки принимаются по факсу во (4232) 33-28-08 до 15 января. Стоимость абонементов на все матчи премьер-лиги составит от 1 350 до 12 000 рублей. Реализация абонементов начнется во второй половине января.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru