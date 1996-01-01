"Луч-Энергия" начнет чемпионат со взятия "Москвы"

Стартовый матч чемпионата 2007 "Луч-Энергия" проведет 11 марта во Владивостоке против "Москвы". С этим же соперником 11 ноября 2007 года в Москве наша команда завершит чемпионат. Последний матч первого круга "Луч-Энергия" проводит 1 июля в Нальчике, а круг второй начинает 15 июля поединком против "Сатурна" во Владивостоке.

В декабре подопечные Сергея ПАВЛОВА провели первый предсезонный сбор в Москве. Как сообщает официальный сайт клуба, в течение десяти дней в манеже "Динамо" занимались в основном те, на кого не выпала основная нагрузка в ходе чемпионата-2006, четверо дублеров - ГАННЕСЕН, ЗАМОРОКА, КАБАНОВ и МУЗЫКА, да несколько потенциальных новичков. Два белорусских футболиста - Дмитрий РАДЬКОВ из гродненского "Немана" и Александр ПАВЛОВ из могилевского "Днепра" команде не подошли.

С 5 по 26 января "Луч" будет готовиться на Кипре - сначала в Аянапе, затем в Ларнаке. Следующий этап, с 1 по 14 февраля, пройдет в Испании. С 17 по 28 февраля - в Турции. Заключительный сбор желто-синие проведут в Японии, в уже знакомом им Симидзу.

Сергей Павлов отведенные две недели отпуска провел в Карловых Варах, где получил заряд отличного настроения. По его словам, сейчас у клуба есть возможность взять одного классного форварда из дальнего зарубежья, так что ждем второй громкой сенсации. Первой стало приглашение на роль основного голкипера Марека ЧЕХА из чешского "Слована". Сам Чех заявил, что не хочет уходить из "Слована", однако во Владивостоке ему предлагают большие деньги.

"Луч" также интересуется литовским защитником "Спартака" Игнасом ДЕДУРОЙ и полузащитником "Москвы" Валерием ЛЕОНОВЫМ (с июля 2006 г. выступал на условиях аренды в "Тереке"). Вратарь Роман ГЕРУС подписал контракт с "Ростовом", нападающий Роман МОНАРЕВ - с "Шинником". Геннадий ТУМИЛОВИЧ, который в прошлом сезоне ни разу не сыграл за "Луч", перешел в минское "Динамо", где стал играющим тренером вратарей. Скорее всего, во Владивостоке останется любимец местных болельщиков Алексей ИВАНОВ.

Тем временем футбольный клуб "Луч-Энергия" продолжает принимать коллективные заявки на абонементы сезона-2007. Оформленные заявки принимаются по факсу во (4232) 33-28-08 до 15 января. Стоимость абонементов на все матчи премьер-лиги составит от 1 350 до 12 000 рублей. Реализация абонементов начнется во второй половине января.