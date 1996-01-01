Новый стадион - на Русском

Стадион на острове стал седьмым спортивным объектом, возведенным во Владивостоке в рамках реализации городской программы "Спортивный Владивосток".

Общая территория нового стадиона порядка 3000 квадратных метров. Здесь разместились три игровых поля - баскетбольное, волейбольное и футбольное. Последнее - выполнено по всем правилам и требованиям нового времени. Оно с искусственным покрытием, его характеристики - 70Х30 метров. Здесь же зрительская трибуна с посадочными местами. В проекте также предусмотрели место для легкоатлетического мини-комплекса с беговыми дорожками, прыжковой ямой и брусьями.

Заниматься спортом на новом стадионе смогут не только школьники, но и все жители Русского, причем совершенно бесплатно.

Открывая церемонию введения в эксплуатацию нового спортивного комплекса, глава города Владимир Николаев отметил, что строительство пришкольных стадионов будет продолжено. В следующем году во Владивостоке будет построено еще 10 спортивных объектов нового поколения.