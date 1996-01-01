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Дин и Кейру поставили "студентам" "неуд"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Разгромив в понедельник в "Олимпийце" "Университет", "Спартак-Приморье" взобрался на 5-ю строчку турнирной таблицы Суперлиги А.

В этом году красно-белым предстоит провести еще два матча на выезде - 18 декабря в Казани с "УНИКСом" и 21 декабря в Перми с "Урал-Грейтом". В случае, если подопечные Сергея БАБКОВА одержат победу в Перми (в Казани, будем реалистами, выиграть невозможно), старт "Спартака" в чемпионате можно будет признать весьма успешным.

"Спартак-Приморье" (Приморский край) - "Университет-Юрга" (Сургут) 90:53 (25:19, 14:12, 21:6, 30:16). "C-П": ДИН (26), КЕЙРУ (21), СТАНЕСКУ (18), КОЛЕСНИКОВ (7), СЕПЕЛЕВ (7), ЦЫПАЧЕВ (6), "У-Ю": ЕРШОВ (13), ШЕВЕЛЬ (10).

Подопечные Сергея ОЛЬХОВА начали за здравие - cтартовые 7 минут на площадке была абсолютно равная игра. Причем гости в первую очередь стараниями центрового Ершова большую часть этого времени вели в счете. Пока за дело не взялись Кейру и Дин, обеспечившие к первому перерыву отрыв в 6 очков. "Университет" по инерции еще посопротивлялся, но после того как четвертый фол получил Ершов, резко сдал. В итоге красно-белые добились самой крупной победы в элитном дивизионе.

По словам наставника "Спартака" Сергея Бабкова, после матча в Перми команда вылетает в Финляндию, где проведет ряд товарищеских матчей с местными клубами.

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