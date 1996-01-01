За "Кубок Азии" в Хабаровске бились без правил

Около трех часов практически полностью заполненная хабаровская "Платинум Арена" наблюдала за тем, как 19 бойцов из Китая, Японии и России бились за победу в соревнованиях по панкратиону - древнему олимпийскому виду единоборств. И к восторгу хабаровчан во всех трех весовых категориях чемпионами стали россияне, в том числе и наш земляк - Гаджи ЗАЙПУЛАЕВ.

Кровь, пот и море адреналина впитала в этот декабрьский вечер "Платинум Арена". Бои проходили, как это принято в панкратионе, в так называемом восьмиугольнике, обтянутом железной сеткой. Проигравшие в поединках выбывали из соревнований. Происходил же этот своеобразный синтез кулачного боя и борьбы в трех весовых категориях (до 70 кг, 77 кг, 84 кг), а в качестве лакомого довеска разгоряченную публику ждал супербой в тяжелом весе.

К сожалению, еще до начала соревнований "Кубок Азии" по объективным причинам лишился сразу двух бойцов, сенсационно завоевавшим здесь в мае звание чемпиона мира. Так, прилетел из Южно-Сахалинска, но так и не выступил Евгений ЛОТИН. И вовсе не приехал на турнир китаец Фу ХЭЛОНГ.

Чемпиона Китая по ушу-саньда ждали с особым нетерпением, надеясь на реванш. Ведь именно он в мае этого года в первом же раунде рейтингового боя нокаутировал хабаровского чемпиона Гаджи Зайпулаева. Многие надеясь, что Гаджи теперь исправит свою ошибку и наглядно покажет Хэлонгу, кто сильнее.

Впрочем, к нынешнему турниру Гаджи подошел не просто хорошо подготовленным, а просто заряженным на победу. Встретившись в финале (до 70 кг) с китайцем Джао Вен ЛИАНГ он весьма быстро (и не без изящества) нокаутировал своего противника, завоевав титул чемпиона Азии-2006 по современному панкратиону. Радость Гаджи была столь велика, что (подобно Арману ГАМБОРЯНУ в мае), одержав победу, он оседлал брус ограждения пятиугольника и, наслаждаясь заслуженным триумфом, приветствовал земляков!

В весовой категории до 77 кг до финала дошел хабаровский красавчик Антон ПИЛИПЕЙКО. Что само по себе можно расценивать как большой успех. В первом поединке турнира Антон "словил" от сахалинца Андрея МИРОШНИКОВА несколько сильных ударов в голову, и вполне мог проиграть. Оказавшись на полу, он долго не мог ни встать, ни атаковать. Однако каким-то чудом он все-таки вылез из-под своего противника и умудрился провести победный болевой прием.

В финальном же поединке против жителя Владивостока Джалиля САЛМАНОВА хабаровчанин смотрелся довольно бледно. Джалиль стал чемпионом, а хабаровчанин записал в свой актив серебро.

Ну и самый долгий и зрелищный поединок состоялся в финале весовой категории 84 кг. "Давай, Россия, давай!!!" - азартно кричали зрители. Юмор же был в том, что за звание чемпиона Азии сражались два россиянина - москвич Андрей РУДАКОВ и хабаровчанин Алавутдин ГАДЖИЕВ. Так они подтверждали давние слова поэта: "Да, скифы мы, да, азиаты - мы..."

Кстати, в начале турнира Алавудин встретился с представителем Японии - Козо УРИТА. Чемпион Японии по боям без правил в Хабаровск прилетает уже в третий раз. В двух предыдущих турнирах Урита проиграл. Причем в мае он был избит будущим чемпионом мира Арманом Гамборяном так, что пришлось обращаться в больницу.

Но дух самурая - не просто слова. Бой получился долгим, вязким - и в стойке, и в партере. То Козо, то Алавутдин оказывались пойманными в какое-то подобие захвата, но благополучно из него выбирались. В итоге Гаджиев победил по очкам.

Немудрено, что в финале хабаровчанин выглядел слегка уставшим. Зато Рудакову победы (или соперники) давались легче. Выглядел москвич посвежее, хотя возможно - это просто опыт.

В этом долгом бою противники явно не спешили. Обмен ударами происходил в основном в стойке. Ни тот ни другой не спешили в партер. Но, в конце концов, именно в тесных объятиях у сетки и решилась судьба поединка. Рефери зафиксировал сдачу Алавутдина после болевого приема Рудакова. Показалось, что для Гаджиева это стало просто неожиданностью. Он даже пытался спорить, но...

Как зритель, не могу сказать, что Алавутдин выглядел слабее своего оппонента. Но удача в этот вечер оказалась на стороне Андрея Рудакова. Теперь к званию чемпиона мира он может присоединить звание чемпиона Азии.

По окончании этого зрелищного боя внутрь пятиугольника на костылях вошёл чемпион мира-2006 Евгений Лотин и поздравил Рудакова с новым титулом. Сам Евгений, увы незадолго до этого турнира сломал ногу. Что поделать, по основной своей профессии Лотин - футбольный тренер.

К сожалению, долгожданный для многих поклонников панкратиона абсолютный бой 112-килограммового китайца Джао ЮЯ с москвичом Николаем ОНИКИЕНКО не состоялся. Первым и, как выяснилось, последним противником для Юя стал Адам ДАХКИЛЬГОВ из хабаровского клуба "Спартак". Подразумевалось, что перед встречей с чемпионом мира Оникиенко Джао Юй расправится с менее именитым соперником. Но уже в первом раунде стало ясно, что Юй - не соперник даже нашему Адаму. Хабаровчанин просто забил его, практически ничего не получив в ответ. Но травму все-таки получил - сломал о своего весомого китайского оппонента палец. Как результат - Оникиенко на помост не вышел, ввиду отсутствия соперника.

Что можно добавить? Все новоявленные азиатские чемпионы - россияне. Этническим азиатам в этот раз ничего не досталось, что местную публику, судя по всему, совсем не огорчило. И среди именитых болельщиков на этом, также как и на майском, турнире был замечен хабаровский градоначальник Александр СОКОЛОВ. Кстати, следующие международные соревнования по панкратиону пройдут в Хабаровске в мае будущего года. Это будет Кубок мэра.