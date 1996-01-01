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6-летний гонщик стал чемпионом

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Шестилетний мотогонщик из п. Хрустальный Кавалеровского района Данил МИНИН стал чемпионом края в младшей возрастной группе (объем двигателя - 85 куб. см и меньше). На Уссурийской трассе он уверенно обошел своего главного конкурента - Пашу ЛАГУТА из Большого Камня.

Всего в младшей возрастной группе соревновались 10 юных гонщиков со всего края. Чемпиону вручили небольшую денежную премию. Данилка - один из самых ранних мотогонщиков в Приморье: он впервые сел на мотоцикл в возрасте 4 лет. Родители - депутат районной думы, председатель муниципального комитета п. Хрустальный предприниматель Николай МИНИН и Галина, купили малышу всю необходимую экипировку и настоящий гоночный мотоцикл. Старший Минин и сам в юности увлекался мотоспортом. Решил реализовать свои былые спортивные амбиции с помощью младшего сына Данила. Мальчишке мотоцикл понравился. А тут как раз пару лет назад в районе открыли мототрассу с трамплинами в п. Горнореченский. Сюда начали приезжать на краевые мотокроссы спортсмены со всего края. И Данил стал непременным участником всех состязаний. Поначалу катался "за компанию": опыта набирался. А теперь он уже достаточно поднаторел в мотогонках.

В следующем году Данил пойдет в школу. И родители думают о спортивном будущем сына: отец хочет определить его в одну из московских школ, где учебу совмещают с мотогонками. Чтобы и образование достойное получил, и спортивную карьеру мог сделать. А пока юный чемпион развлекается гонками на велосипеде на территории большой семейной усадьбы Мининых в п. Хрустальном и общается с младшей сестренкой Анфисой.

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