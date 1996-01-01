Ворота "Луча-Энергии" будет защищать Чех

Владивостокский "Луч-Энергия" близок к подписанию соглашения с голкипером из Чехии, носящим характерную фамилию ЧЕХ. Зовут его Мареком.

Он однофамилец знаменитого вратаря лондонского "Челси". Марек ЧЕХ является кандидатом в сборную своей страны, выступает за клуб "Слован". В составе команды из Владивостока Марек ЧЕХ должен появиться в середине января, когда она будет проводить учебно-тренировочный сбор на Кипре.