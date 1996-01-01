"220" вольт хоккея с мячом

В Хабаровск прибыл экс-капитан красноярского "Енисея", бомбардир сборной России по хоккею с мячом Иван МАКСИМОВ, подписавший со "СКА-Нефтяником" годичный контракт.

Хабаровский клуб, имеющий в своем составе трех бывших красноярцев - Евгения ШВЕЦОВА, Анатолия СУЗДАЛЕВА и Сергея БУРЛАКОВА, еще в прошлом году был не прочь нанять лидера Максимова, но тренер "Енисея" ЛОМАНОВ-старший сумел обеспечить какое-то подобие финансирования, и Иван прошлый сезон отыграл в Красноярске. По окончании прошедшего чемпионата стало ясно, что денег нет и не будет, и плеймейкеры стали рассматривать предложения.

В нешуточной борьбе за Максимова победил "Нефтяник", и здесь немаловажное значение имеет тот факт, что в Хабаровске играют трое его одноклубников. А вот еще один экс-красноярец Алексей ЩЕГЛОВ, запросивший зарплату на уровне Максимова, получил отказ от руководства хабаровского клуба.

По приезду Максимова в Хабаровск возник маленький нюанс: дело в том, что в Красноярске нападающий экстра-класса выступал под № 20, но в нашей команде этот номер занят. Как шутят болельщики, любимые цифры Максимова "2" и "0" есть также в № 220. Впрочем, под каким номером на лед выйдет Максимов, не так уж важно, главное, чтобы Иван оказался номером 1 хабаровских атак.