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Приморские самураи
В прошлые выходные в спорткомплексе "Олимпиец" прошел IХ Чемпионат России по кендо. Он собрал более 130 представителей 28 городов России и стран АТР. Среди них спортсмены из Барнаула, Красноярска, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Сеула, Ниигаты и, конечно, Владивостока.
Подобного рода соревнования проходили во Владивостоке впервые. Организаторами мероприятия выступили Русская Федерация Кендо (РФК), региональная общественная организация "Спортивное общество любителей кендо иайдо" (РОО "СОЛКИ") и городская федерация кендо, иайдо, дзедо. Поддержку в проведении соревнований оказали краевой комитет по физической культуре и спорту и Генконсульство Японии во Владивостоке.
Как все начиналось
Кендо - спорт, пришедший к нам из Страны восходящего солнца. Помимо техники ведения боя и мастерства нанесения ударов, этот спорт заключает в себе глубокую философию. Меч был основным оружием воина во время междоусобных войн. Для того чтобы не потерять боевые навыки, в мирное время самураи продолжали отработку приемов. Так появилось кендо - фехтование на бамбуковых мечах.
Мастерство кендоистов определяется по данам и кю. Всего существует 10 кю и 10 данов. Для получения 1-го дана спортсмен обязан сдать экзамены на все 10 кю. В мире нет человека, обладающего 10 даном. А девятый дан принадлежит только одному спортсмену.
Сложность техники кендо заключается в том, что засчитываются только четко обозначенные удары. Оппонент должен быть поражен синаем (мечом) в определенную точку. Например, существуют удары в голову (MEN), удары в предплечье (KOTE) и т.п.
В Приморье кендо начало свой путь в с. Вольно-Надеждинское в 1997 году. Затем в 2003 году во Владивостоке была сформирована региональная общественная организация "Спортивное общество любителей кендо иайдо" (РОО "СОЛКИ"). С тех пор приморские спортсмены успешно осваивают этот вид спорта.
- Команда из Приморья всегда была лидирующей. На предстоящем Чемпионате мира наша основная надежда - приморские спортсмены, - заявил Руслан АЛОЕВ, председатель президиума IX Чемпионата России по кендо, президент Русской Федерации кендо.
- В Приморском крае кендо развивается быстрыми темпами. В прошлом году наши спортсмены завоевали золото командного турнира. В этом году все три набора: и золото, и серебро, и бронза принадлежат нам. Наши дети выигрывают каждый год. Число ребят, желающих заниматься кендо, постоянно растет. В 2004 году в клубе "СОЛКИ" было всего 25 человек, а в этом уже - 74. И это показатели только по Владивостоку. А ведь есть еще Артем, Находка, - говорит Борис МИШИН, председатель оргкомитета IX чемпионата России по кендо, официальный представитель РФК в ДВФО, председатель правления РОО "СОЛКИ".
"Мирное сердце" приморцев
IX чемпионат России по кендо проходил два дня. В первый день спортсмены боролись за звание чемпиона России в индивидуальных первенствах. Среди них были не только мужчины и женщины, но и дети в возрасте 7-10 и 11-14 лет. В детских группах первые места заняли приморские спортсмены: 10-летний Марк ШАФОРОСТОВ из "СОЛКИ" и его одноклубник 13-летний Андрей ХАРЧЕНКО. "Мы очень рады за Андрея и гордимся им. В нашей семье трое детей, два старших сына - уже чемпионы России", - порадовалась за сыновей Анжелика ХАРЧЕНКО.
В индивидуальном первенстве среди женщин приморская кендоистка Наталья ОБРАЗЦОВА взяла серебро. Ее обошла спортсменка из Санкт-Петербурга Алена ЛОЖКИНА: "Я долгое время занималась айкидо и пришла в кендо-клуб в 22 года. Мне не хватало меча, поэтому я решила заняться кендо. Занимаюсь уже 4 года. Главное, что в этом виде спорта нет ничего недостижимого для женщины".
Среди мужчин золото досталось 29-летнему Андрею СОЛОДОВНИКОВУ, пятикратному чемпиону России по кендо из Москвы. Приморский кендоист Сергей ОСЫКА занял третье место. Помимо соревнований за звание чемпиона России спортсмены приняли участие в командном первенстве на кубок "МИРНОЕ СЕРДЦЕ". Эту награду русским спортсменам подарил бывший премьер-министр Японии Рютаро ХАСИМОТО во время своего визита в Москву в 1998 году. С тех пор кубок является переходящим призом для победителей командного первенства. Слова "Мирное сердце", выгравированные на кубке, стали девизом чемпионата России по кендо. Главную награду кендоистов, кубок "Мирное сердце" на IX Чемпионате России по кендо, получили приморские спортсмены. Стоит отметить, что в прошлом году команда "Приморье" также была лучшей.
Во второй день чемпионата проходило соревнование за кубок "Памяти Ямада КОДЗИ", генерального секретаря федерации кендо префектуры Ниигата. Этот приз был разыгран впервые. Его обладателем стал Ин Ха Джиниз Южной Кореи.
На прошедших во Владивостоке соревнованиях по кендо был окончательно утвержден состав сборной России. 5 спортсменов из Приморья в декабре примут участие в Чемпионате мира. Это Максим ТИЩЕНКО, Александр ПОКИДЬКО, Сергей ОСЫКА, Евгений ЕВДОКИМОВ и Борис МИШИН.
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