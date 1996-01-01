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Азиатские страсти
Поистине уникальное зрелище ждет хабаровчан 2 декабря - чемпионат Азии по панкратиону (бой без правил). В мае этого года на чемпионате мира зрители могли поаплодировать китайцу Фу ХЭЛОНГУ, весящему едва 50 килограмм. В декабре на хабаровский ринг также выйдет и его пока неназванный коллега по занятиям стилем "Ушу Саньда", но уже весом в 112 кг.
Спустя полгода
Напомним, что Фу Хэлонг (внешним обликом напоминающий щуплого подростка) - чемпион КНР по "Ушу Саньда", обладатель черного пояса и пятого дана. На майский чемпионат мира, проходивший в помещении СЗК "Платинум Арена", он прилетел для участия в рейтинговом бою за звание "Чемпион Азии".
Это был практически первый случай встречи бойцов свободного стиля и традиционного китайского стиля "Ушу Саньда" на соревнованиях по панкратиону. В противники ему достался тогда хабаровский спортсмен Гаджи ЗАЙПУЛАЕВ, который банально тяжелее китайца на 15 кг. Если говорить откровенно, то на Хэлонга не ставил почти никто, кроме фанатов Брюса ЛИ. К тому же на подобных турнирах представители различных школ ушу, как правило, проигрывают с треском. Поэтому большинство зрителей, да и, похоже, сам спортсмен, были уверены, что Гаджи просто "порвет" своего соперника. Но как выяснилось, излишняя самоуверенность может сыграть злую шутку.
Бой начался осторожно-размашисто. Противники только прощупывали друг друга, и вдруг Гаджи Зайпулаев от не сильного, казалось бы, удара потерял равновесие и оказался на полу. Не дав ему ни малейшего шанса встать, Фу Хэлонг оседлал противника и нанес сильнейшую серию ударов в голову. После этого Гаджи уже и не мог встать. Нокаут. Зал бушевал.
Для китайского спортсмена это не просто победа, а небывалый успех всего стиля ушу. На родине Хэлонгу тут же присвоили официальное звание "Маленького дракона" (можно приравнять к Герою России), а его учитель взял спортсмена на пожизненное содержание. К слову, тренер - выпускник Шаолиньского монастыря.
Если до этого триумфа панкратион в КНР считался экзотикой, то теперь это вид спорта в котором есть свой, китайский чемпион. Именно поэтому, по словам вице-президента дальневосточной федерации "Современный панкратион" Дмитрия КОНЬКОВА, открытие представительства федерации в КНР - теперь вопрос только времени. Чемпионат Азии можно рассматривать как первый шаг в этом направлении. Уровень прошедших мероприятий был довольно высоким, и сейчас главное - не ронять планку.
Публика ждет
Турниры по панкратиону в Хабаровске собирают зрителей больше, чем аналогичные мероприятия в Москве и Ленинграде. В многомиллионных столицах на подобное зрелище едва набирается 5 тысяч человек, а на последнем хабаровском турнире пришло более 7 тысяч. Можно с большой долей уверенности прогнозировать, что и сейчас семитысячные трибуны хабаровской "Платинум Арены" (при цене билетов от 400 до 700 рублей) ждет аншлаг.
По словам устроителей, нынешнее состязание будет транслироваться напрямую в сети Интернет. Сейчас идут технические разработки и изучаются все возможности для такой трансляции. К слову сказать, легендарного боксера Константина ЦЗЮ во время его посещения "Платинум Арены" также заинтересовал вопрос возможности прямой телетрансляции боксерских поединков.
На чемпионат Азии прибудут и другие бойцы, знакомые хабаровским болельщикам. Японец Козо УРИТА - чемпион Японии по "Боям без правил" - в этот раз приедет из Страны восходящего солнца не один. На прошлых турнирах японец только проигрывал, хотя и весьма достойно.
Еще одной приманкой для публики должен стать сахалинец Евгений ЛОТИН, который здесь же в мае стал чемпионом мира в тяжелой весовой категории. Напомню, тогда в финале Евгений вчистую победил чемпиона Европы Милко ВОРНА.
Именно Евгению Лотину предстоит поединок с 112 килограммовым китайским спортсменом. Лотин заметно легче своего оппонента. Но я буду болеть за Евгения. В прошлом наш боец неизменно показывал красивый, спокойный, и при этом весьма зрелищный стиль ведения боя.
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