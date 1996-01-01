Фестиваль соберет "спортивных эрудитов"

Третий краевой физкультурно-спортивный фестиваль "В будущее со спортом" пройдет во Владивостоке 8 декабря. Ожидается, что в фестивале примут участие около 200 любителей спорта.

Для участия приглашаются команды детско-юношеских объединений из всех городов и районов края. Как отметила председатель комитета по физической культуре и спорту администрации края Наталья ХВОРОСТЯНАЯ, фестиваль проводится в рамках губернаторской программы "Здоровое поколение", которая действует в Приморье с 2002 года. Программа фестиваля составлена так, чтобы участники могли продемонстрировать силу, ловкость, выносливость, скорость и, самое главное, умение работать в команде. Ожидается, что в физкультурно-спортивном фестивале примут участие около 200 любителей спорта. Команды-победительницы будут награждены памятными кубками и дипломами. Предусмотрены специальные призы для зрителей: "Лучшая группа поддержки", "Приз зрительских симпатий", "За волю к победе", "Спортивный эрудит".