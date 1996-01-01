"CКА-Энергия": громкий сезон

Завершилось очередное первенство России по футболу среди команд первой лиги. Для хабаровской "СКА - Энергии" прошедший сезон стал рекордным. Впервые за советскую и российскую историю выступления команды в первом дивизионе хабаровские армейцы по итогам чемпионата вошли в пятерку лучших клубов лиги.

Проделки Деда

После восьмилетнего пребывания на тренерском мостике "СКА-Энергии" украинского специалиста Олега СМОЛЯНИНОВА сезон 2006 года армейцы начали с новым тренером. Да каким! У руля команды встал олимпийский чемпион Сеула 1988 года Сергей ГОРЛУКОВИЧ.

Еще на предсезонных сборах стало ясно, что Сергей Вадимович - тренер с амбициями и в душе максималист. В межсезонье с игроков за одну тренировку, в проводимую Дедом (это прозвище Горлукович получил, будучи игроком московского "Спартака"), сходило по семь потов. Кое-кто даже не выдержал нагрузок, заданных главным тренером, и вынужден был уйти из команды "по собственному желанию".

По ходу чемпионата также стало ясно, что у Сергея Горлуковича среди оставшихся в команде любимцев нет. Об этом говорит тот факт, что ни одному игроку "СКА-Энергии" не удалось сыграть полностью все 42 игры турнирного пути. Лучший показатель в этом плане у защитников Константина ЗАЙЦЕВА и Виталия ЛОЦА, проведших на поле все 90 минут в 33-м и 30-м матчах соответственно. Выпадает футболист с первых минут матча из игры, не может найти взаимопонимания с партнерами - Горлукович ждать перерыва не будет. Замена последует незамедлительно. Были игры, когда наставник армейцев к 30-ой минуте первого тайма менял уже трех игроков.

Конечно, сейчас говорят, что Горлукович был груб и не выбирал в общении с футболистами выражений. Источник из клуба утверждает, что порой в перерыве в раздевалке "СКА-Энергии" стоял отборный мат, даже летали предметы. Точно одно - в панибратских отношениях с игроками Дед замечен не был. Держал себя с подопечными на расстоянии. Но, согласитесь, не за сквернословие увольняют тренеров с работы, а за отсутствие результата. А он как раз у "СКА-Энергии" был.

Почему все выше сказанное о Горлуковиче говорится в прошедшем времени? Потому что нет в команде больше Деда. За пять туров до конца чемпионата Сергей Вадимович покинул клуб "по собственному желанию". Говорят, футбольный диктатор начал ставить условия руководству клуба в вопросах, не относящихся к тренировочному процессу. А генеральный директор "СКА-Энергии" Сергей ФЕЛЬДМАН, дескать, сказал: "Нет, братец, будет так, как я решил".

Ну, да бог судья Сергею Горлуковичу. Хотя все же не гоже бросать команду на финише первенства, можно было бы и наступить на горло своей гордыне.

К счастью, команда доказала, что и без тренерских матов может показывать результаты. Под руководством и.о. главного тренера Сергея КОЗЛОВА хабаровские армейцы добились трех побед (причем две виктории отпразднованы на выезде), один матч сведен в ничью, а уступили "красно-синие" лишь лидеру - краснодарской "Кубани".

Если останавливаться подробнее на статистике "СКА-Энергии" в сезоне 2006 года, то она такова. В 42 матчах хабаровчане одержали 22 победы. Из них армейцы выиграли дома 12 раз и в девяти поединках оставляли ни с чем соперников на чужом поле. В восьми играх с участием армейцев была зафиксирована ничья. Чертова дюжина числится в графе поражений, из них - пять домашних.

В итоге "СКА-Энергия" набрала 71 очко: в первом круге - 30, во втором - 41. Разница мячей составила 67 забитых при 40 пропущенных. Лучшими бомбардирами клуба стали нападающий Василий КАРМАЗИНЕНКО, на его счету 18 забитых мячей, и полузащитники Андрей ПОРЫВАЕВ и Александр ДИМИДКО, десять и семь раз соответственно огорчавшие вратарей противника.

Персональный разбор

Говоря о персоналиях, начнем с вратарской позиции. Пожалуй, она была в "СКА-Энергии" изначально самой проблемной. Ведь после сезона 2005 года расположение клуба покинули основные голкиперы - МИТИН и ДАВЫДОВ. Начинал чемпионат в рамке ворот хабаровских армейцев в недавнем прошлом второй голкипер московского "Спартака" Дмитрий ЕПИФАНОВ. Но того, отыгравшего без блеска первый круг, на последнем рубеже меняет опытнейший 33-летний Дмитрий АЛЕКСЕЕВ. Но и ему не суждено было закончить чемпионат вратарем № 1. Молодость взяла свое. Заключительный отрезок первенства блестяще провел Александр НЕВОКШОНОВ, вратарь 1984 года рождения. В 20 матчах он пропустил всего 12 мячей. Успехи Александра не прошли не замеченными, и он уже приглашен в состав сборной I лиги на ежегодный турнир "Надежда" для футболистов до 23 лет.

В защитных порядках армейцев на своем уровне сыграли Виталий Лоц и Константин Зайцев. Лоцу как центральному защитнику умении выбрать позицию, в игре на втором этаже мало можно найти равных во всем дивизионе. Виталий уже перерос уровень первой лиги.

Блестящий сезон в "СКА-Энергии" провел правый хавбек хабаровчан Алексей СЕМЕНОВ. Молодой 23-летний полузащитник вслед за Андреем ТИХОНОВЫМ из "Химок" стал вторым в дивизионе по количеству отданных голевых передач. Выделяет Алексея и то, что он не боится брать игру на себя, зачастую без страха идя в обводку на двух защитников. Для нашего чемпионата это редкость. Способен закрыть любую фланговую позицию в обороне и полузащите универсал Андрей Порываев. Кроме того, исполняемые им штрафные удары всегда таят опасность.

В преддверии окончания сезона 2006 года спортивные журналисты Хабаровска определили тройку лучших футболистов "СКА-Энергии". В итоге первое место занял нападающий "красно-синих" Василий Кармазиненко. Наш бомбардир в этом сезоне порадовал дальневосточных болельщиков своей атакующей игрой. Кармазиненко побил рекорды результативности за один сезон и Сергея Рыжих в первенствах России, и Геннадия Рютина в первенствах СССР в первом дивизионе. Василий также намного обогнал в бомбардирской гонке чемпионата всех других конкурентов нынешнего сезона.

Что же касается запасных игроков команды, то нередко в основном составе выходили правый защитник Дадаш КАЗИХАНОВ, левый защитник Николай ГРИГОРЕ, хавбеки Максим ЖИВНОВИЦКИЙ, Алексей ПОДДУБСКИЙ. Остальным, как, допустим, нападающим Владимиру СВИЖУКУ и Владиславу НИКИФОРОВУ, оставалось с десяток финальных минут игрового времени. Особо хочется сказать доброе слово о юной звездочке хабаровского футбола семнадцатилетнем Владиславе Никифорове. Полюбился он болельщикам в первую очередь за неуемную жажду борьбы на каждом участке поля. А его спринтерские качества зачастую позволяют ему легко опережать защитников соперников.

Что ж, на будущий сезон болельщики "СКА-Энергии" имеют полное право потребовать от своих любимцев если уж не выхода в премьер-лигу, то шага вперед по турнирной таблице. Думается, что армейцам Хабаровска это будет по силам.