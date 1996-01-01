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"Луч" не блеснул напоследок...
За тур до окончания Чемпионата России по футболу ЦСКА в третий раз за историю российского футбола стал чемпионом. Де-факто оформление чемпионства состоялось в субботу во Владивостоке, где "кони" смяли приморских "светлячков" в одни ворота - 4:0.
Столь позорный результат для поклонников приморской команды стал неожиданностью. Хотя, к поражению, признаемся себе, мы были готовы. Но чтобы к такому! Никогда в этом году "Луч" не выглядел так беспомощно. Футбольные аналитики сразу нашли причину. Дело в классе, верещат центральные издания, им вторит тренерский штаб армейцев: "Мы чемпионы по делу".
Местные "аналитики" думают иначе, переводя споры о "приморском позоре", равно как и предыдущие "победы", в кредитно-денежную плоскость. Кто здесь прав, а кто нет - история рассудит. Но нельзя не согласиться, в Еврокубок "Лучу" еще рано. Для этого психологии "победителей своего поля" маловато, а если учесть, что и оно по каким-то причинам дает сбои, стоит ли вообще тешить себя надеждами? Но и во всем этом можно найти положительный момент. Теперь с учетом этой игры все стоны игроков и тренеров "европейских" команд насчет 9-часового перелета, разницы во времени и усталости, можно отметать смело. ЦСКА доказал - дело в другом...
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