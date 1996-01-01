Наследники самураев

До старта IX Чемпионата России по кендо, который пройдет во Владивостоке, осталась одна неделя.

Досье Организаторы соревнований: Русская федерация кендо, спортивное общество любителей кендо иайдо, Владивостокская городская федерация кендо, комитет по физической культуре и спорту администрации Приморского края.

Свое мастерство в главном зале спорткомплекса "Олимпиец" покажут спортсмены из Артема, Барнаула, Владивостока, Иркутска, Москвы, Находки, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Южно-Сахалинска и других городов России.

По словам Натальи ХВОРОСТЯНОЙ, председателя спорткомитета администрации края, проведение IX Чемпионата России по кендо даст положительный толчок для развития спорта в Приморье: "Национальные соревнования проводятся в Приморье нечасто, значит, наши кендоисты это право заслужили. Проведение соревнования такого уровня означает, что у нас есть профессиональные спортсмены и на достойном уровне представлена спортивная инфраструктура".

Поскольку соревнования такого уровня проходят во Владивостоке впервые, организаторы столкнулись с неожиданными трудностями. Кроме приема спортсменов, их размещения и собственно проведения чемпионата возникла необходимость в подготовке статистов. "Во время проведения боев нужны несколько десятков помощников, - говорит Борис МИШИН, председатель регионального спортивного общества любителей кендо иайдо "СОЛКИ".

Отличительной особенностью чемпионата станет проведение индивидуального первенства памяти Ямада КОДЗИ, японского мастера кендо, оказавшего поддержку приморским спортсменам. Награда за первое место - $3000. Как в настоящем бою самураев, победитель останется только один.