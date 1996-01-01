На ринге бились без правил

Панкратион - спорт не для слабонервных. Журналистов сразу предупредили, что на чемпионате будет действовать "одно правило - никаких правил..."

Неуличная драка

В прошлую пятницу любители острых ощущений собрались в здании владивостокского цирка. Как водится, мероприятие началось с опозданием. Но организаторы нашли способ скрасить ожидание: в холле цирка помимо огромного экрана и громкой музыки гостей Кубка России по панкратиону развлекали своей экзотической внешностью владивостокские рыцари. Мужчины с грозными лицами, облаченные в доспехи, с мечами и топорами встречали зрителей у входа. А во время поединков "железные бойцы" окружили восьмиугольный ринг, что придавало мероприятию особый колорит.

И вот, бой начался. Несмотря на предупреждение, что "бои будут без правил", панкратион нельзя сравнивать с уличной дракой. Здесь существует спортивный этикет: запрещено плеваться, нельзя царапаться и хватать за волосы. Зато в остальном у спортсменов полная свобода действий. Также как и в АРБ (американский рукопашный бой), из которого и родился современный панкратион, здесь разрешается "добивать" лежащего противника. Что же касается формы, то мы бы отметили полное ее отсутствие. Единственное, что было надето на спортсменов, - это шорты. Правда, некоторые дрались в перчатках.

Первые бои прошли без особой агрессии, видимо, бойцы разогревались. Но ближе к середине соревнований на ринге полилась кровь. Кстати, со стороны удары не кажутся особенно сильными. Но это только потому, что здесь не слышно хлопков, которые обычно сопровождают киношные драки. Однако уже после двух ударов спортсмен может получить травму: на ринг то и дело приглашали врача. Но несмотря на кровь, в зале было много женщин. "Я уже давно хожу на бокс, сама занималась некоторыми видами боевых искусств, у меня много знакомых, которые часто выступают на ринге. Да и просто приятно посмотреть на соревнования такого уровня", - делится своими впечатлениями Даша, одна из зрительниц.

На чемпионате были представлены две весовые категории: до 77 и до 84 кг. В каждой по 8 человек. Поединки проводились в 2 круга. Плюс супербой в тяжелом весе. Из владивостокских бойцов на ринг поднялись четверо: Джалиль САЛМАНОВ, чемпион России по рукопашному бою, призер Дальнего Востока по панкратиону; Джамал КУРБАНОВ, чемпион России по рукопашному бою, призер Дальнего Востока по панкратиону, чемпион Кабардино-Балкарии по дайдо дзюку, участвовал в турнире по панкратиону в Хабаровске; Михаил МОСУНОВ, призер Кубка Мира по панкратиону; Святослав МАТАФОНОВ, чемпион мира по универсальному рукопашному бою, мастер спорта по боксу, чемпион России по армейскому рукопашному бою.

Мордобой превратили в шоу

Организаторы боев хотели устроить из чемпионата шоу, и, надо сказать, это им удалось. Кроме красавиц, проходящих по рингу, как по подиуму, перед каждым раундом, зрители смогли лицезреть замечательно поставленные танцы, удивительных фокусников и трюкачей, показательное выступление рыцарей. А во время открытия соревнований вокруг ринга даже вспыхнуло пламя. Особенно запомнилась "пьяная" потасовка трех ковбоев. На ринг вынесли стол и стул, вокруг которых мужчины в традиционном техасском наряде устроили свою американскую разборку под веселую и ритмичную музыку. Парни так увлеклись, что иногда сложно было даже поверить, что это всего лишь театрализованное шоу.

Полной неожиданностью для всех стало приглашение зрителей на ринг... для боя. Проверить свои силы решились 8 смельчаков, причем среди них были не только те, кто занимался в прошлом боевыми искусствами. Отобрали двоих.

Миг победы

Для профессионалов панкратион - это не только мордобой, боль и кровь. "Когда мальчик в три года начинает писать музыку, это - дар божий. А что делать тем, кто был рожден воином? Что плохого, если этот воин доказывает, что на сегодня он лучший? Я вас уверяю, люди приходят на бои не ради того, чтобы увидеть кровь, они хотят созерцать миг победы, чтобы посмотреть на то, чего сами не смогли добиться в жизни. Я с удовольствие смотрю профессиональный бокс и наслаждаюсь им как искусством", - поделился своими чувствами на пресс-конференции Петр ДЕНИСЕНКО, один из организаторов чемпионата.

И, конечно, всем запомнился последний бой за звание чемпиона России. На ринге встретились Степан ТИМОФЕЕВ из Южно-Сахалинска, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, чемпион Сахалинской области по вольной борьбе и панкратиону, и Андрей РУДАКОВ из Москвы, мастер спорта по джиу-джитсу, мастер спорта по боевому самбо, неоднократный чемпион России, чемпион Европы, чемпион мира. После долгого и напряженного боя, несмотря на мощную поддержку зрителей, Степан Тимофеев все-таки уступил победу москвичу.

- Я никогда не испытываю ненависти к своим соперникам. У меня нет задачи покалечить противника, есть только желание победить. А вот после победы у меня возникает жалость к сопернику", - заявил после соревнований Андрей Рудаков.

Итак, Владивосток можно поздравить с приходом нового вида спорта. Организаторы обещают, что подобные шоу теперь будут проходить в столице Приморья ежегодно.