В цирке устроят мордобой

Организатор - Приморская федерация современного панкратиона (ПФСП) при поддержке Дальневосточной федерации панкратиона и Российской федерации панкратиона гарантирует поклонникам боевых искусств гораздо большее удовольствие, чем они получают во время просмотра рейтинговых "Боев без правил" на канале НТВ.

Не верь глазам своим

Подобное мероприятие, да еще такого масштаба, в Приморье проводится впервые. Кулачные бои, иногда организуемые в клубе Royal Park на потеху посетителям, не в счет. Несмотря на минимальную рекламу, билеты на чемпионат раскупаются буквально пачками. Причем, каждый четвертый покупатель, по словам кассиров цирка, - представитель слабого пола.

- В СССР бои без правил, как и собачьи бои, были запрещены. Как вид спорта панкратион стал развиваться последние пять лет. А вообще, бои без правил во Владивостокском цирке уже были в 1992 году, но не на таком уровне. Во Владивостоке пройдет не просто соревнование по панкратиону, это будет шоу. Я гарантирую, равнодушных не будет, - рассказал президент ПФСП Сергей МАШКАНЦЕВ.

Действительно, посмотреть на Чемпионате РФ по боям без правил будет на что, точнее, на кого. В Приморье съедутся 16 сильнейших бойцов со всей РФ и стран ближнего зарубежья. Список титулованных современных гладиаторов, гостей Владивостока, внушает уважение и... вызывает дрожь в коленках. Судите сами. К нам прилетят Андрей РУДКОВ (Москва), мастер спорта по джиу-джитсу и боевому самбо, неоднократный чемпион России, чемпион Европы, чемпион Мира по панкратиону; Николай ОНИКИЕНКО (Москва), мастер спорта по рукопашному бою, неоднократный чемпион России пот рукопашному бою, неоднократный чемпион России по панкратиону, чемпион России по панкратиону.

Из Якутска приедут Мухаммед АУШЕВ, мастер спорта по вольной борьбе, чемпион ДВ, чемпион Республики Саха (Якутия) по панкратиону, победитель рейтингового боя на Чемпионате мира 2006 года по панкратиону. А также Герман ЯНКОВ, серебряный призер России, чемпион Республики Саха (Якутия) по панкратиону и Иван СЛЕПЦОВ, чемпион Республики Саха (Якутия) по панкратиону. И это далеко не полный перечень участников Чемпионата.

Досье Панкратион (бои без правил) - это совершенная система полно-контактного рукопашного боя, в арсенал которого входят самые эффективные приемы и удары лучших боевых искусств мира. Технику современного панкратиона составляют всевозможные удары руками, ногами, локтями, коленями, головой, броски, силовые, удушающие и болевые приемы, позволяющие вести поединок на любой дистанции и с любого положения, что делает панкратион идеальным оружием в любой схватке с противником.

Тотализатора не будет

- Панкратион - контактный и очень травматичный спорт. Здесь запрещены удары только в кадык и в пах. Каждый удар может стать роковым. Бой может длиться пять секунд, а может и два раунда по пять минут. Поэтому, одна из заповедей панкратиона - не верь глазам своим. Внешность противника обманчива. На арене будут драться бойцы разной весовой категории и разного роста. И не факт, что победу одержит самый крупный, самый накаченный, у кого кулаки больше, - говорит Сергей Машканцев.

В мае этого года в Хабаровске на Чемпионат мира по панкратиону щуплого китайца поставили против россиянина, причем гражданин КНР был на 15 кг легче противника. Наш расслабился, очевидно, уповая на свое преимущество в росте и в весе, и невзрачный китаец положил его несколькими мощными ударами. В то же время японцы очень боятся российских бойцов, неоднократно бравших первые места на боях без правил в Стране восходящего солнца.

Боятся и... всякий раз приглашают на очередные соревнования. Расчетливые японцы признаются, что наши мастера панкратиона им более интересны и выгодны, чем те же американцы. Потому что им надо оплачивать дорогостоящее путешествие через океан в оба конца. Вот такие они, ниндзя!

По данным "ЗР", после Чемпионата России по боям без правил во Владивостоке некоторые приморские спортсмены поедут в Японию на очередной панкратион. Их фамилии пока держатся в секрете. А на грядущем Чемпионате России по боям без правил ожидается присутствие мэра Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА. По крайней мере, организаторы на это очень уповают. И если глава администрации столицы Приморья заинтересуется мероприятием, то в дальнейшем будут проводиться бои за Кубок мэра.

По словам Сергея Машканцева, призового фонда в панкратионе нет. Спортсмены борются за кубок России, кроме того, идет битва за звания. Бойцы также получают чемпионские титулы и спортивные звания. Единственное отличие от других видов спорта в том, что здесь на пьедестале всего два места - первое и второе. Третьего места нет.

Кстати, тотализатора на грядущем Чемпионате России тоже не будет. По крайней мере, официально. Устроители мероприятия не рискнули его организовывать. По их мнению, Владивосток еще не готов к таким соревнованиям.