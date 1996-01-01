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Между ног залетает шайба в ворота "Амура"
Пять матчей подряд проиграл хабаровский "Амур" под руководством нового главного тренера. Казалось бы, непонятно, для чего пригласили уже в третий раз Владимира МАРИНИЧЕВА, ведь из имеющихся игроков уже ничего не выжмешь. Однако Хоттабыч (как зовут его болельщики) перетасовал состав и оказалось, что хоккеисты еще, на что-то способны.
После выездного разгрома в Казани (1:9 от "Ак Барса") некоторые болельщики мысленно уже "сливали воду". Но новая тройка нападения - КОНЬКИН, ОРЛОВ, АРТЮШИН заставила их отчасти поверить в то, что еще не всё потеряно. Юркий Орлов открыл счёт и в этом матче, добив шайбу в ворота омского "Авангарда" после броска Артюшина. В первом периоде хозяева были довольно напористы в нападении. Не обходилось и без грубых ошибок в защите, а когда было нужно - выручал Виталий ЕВДОКИМОВ. Во втором периоде еще раз сработала вышеупомянутая тройка, и после остроумного паса Конькина Орлов на огромной скорости выкатился на голкипера гостей и бросил с неудобной руки в противоход - 2:0!
В дальнейшем у "Амура" было лишь два полумомента, когда дальневосточным хоккеистам для завершающего броска не хватало самого главного: умения обращаться с шайбой. А в третьем периоде хабаровчане попросту устали.
А вот гости, ведомые 17-летним Алексеем ЧЕРЕПАНОВЫМ и его партнёрами - ПОПОВЫМ и КУРЬЯНОВЫМ, обороты набрали как раз ко второй половине встречи. Сначала Черепанов реализовал пас из-за ворот, а затем отдал пас Попову и тот после трёхходовки бросил в ближний угол - 2:2. В этот момент многим в "Платинум Арене" стало ясно, что вытащить матч "Амур" сможет только ценой неимоверных усилий. Однако вместо этого хоккеисты начали ошибаться.
Еще дважды забил "Авангард" после одинаковых ошибок хозяев. Конькин за собственными воротами попытался выбросить шайбу из зоны, но ЧУБАРОВ прижал ее к борту и отдал отличный пас на легионера гостей РОСУ, который в излюбленном стиле пробил между ног и у защитника ОСТРОУШКО, и у Евдокимова. А под занавес встречи снова один из защитников "Амура" решил использовать геометрию площадки для выброса шайбы из зоны, но на синей линии ее подобрал неизвестно как там оказавшийся Черепанов и бросил так, что голкипер хозяев был бессилен - 2:4.
9 ноября стартует дозаявочная компания. На просмотр в хабаровскую команду приехала целая группа новичков, общее у которых одно - лучшие дни их хоккейной карьеры далеко позади. Среди новобранцев команды называют нападающих НОВОСЕЛЬЦЕВА и ШВИДКИЯ, а также вратаря МОССА.
- Мне пока трудно сказать что-нибудь определенное, - сказал на послематчевой пресс-конференции Мариничев. - Все они едут из Северной Америки, поэтому мы не знаем, в каком они состоянии.
Тем временем "Амур" продолжает замыкать турнирную таблицу суперлиги. От спасительного 17-го места дальневосточников отделяют уже восемь очков.
Во втором матче домашней серии "Амур" встречался с подмосковным "Химиком", которому многие специалисты предрекали лидерство в чемпионате. Забросив первыми, хозяева выцарапали ничью за 16 секунд до конца встречи - 2:2. Героем встречи стал Владимир Артюшин, забросивший обе шайбы.
И снова у хабаровчан "рулила" тройка Конькин, Орлов, Артюшин, хотя номинально первым звеном нападения являются ГУТОВ, КРЫСАНОВ и КАМАЕВ. После поперечной передачи Орлова Артюшин бросил в ближний верхний угол. Кстати, точка, расположенная чуть не доезжая левого круга вбрасывания, для правши Артюшина является излюбленной: еще в конце прошлого сезона он забивал именно отсюда. И на этот раз шайба прошмыгнула точно в "девятку", а голкипер "Химика" БАРУЛИН был бессилен - 1:0.
Но затем гости забили дважды, и если шайба, заброшенная СЧАСТЛИВЫМ была итогом подключения к атаке (его "прозевали" Гутов с Камаевым), то счет "Химик" сравнял в результате курьеза. СЕВОСТЬЯНОВ выбросил шайбу из зоны, и та, отскочив от борта и задев клюшку Евдокимова, вползла в ворота, причем Виталий увидел ее в последнюю секунду...
На протяжении всего третьего периода не было видно, за счет чего "Амур" может сравнять счет, гости играли раскованно, а хозяева не могли тольком расположиться в зоне соперника в большинстве. Но, видимо, в ответ на нелепую шайбу Севостьянова повезло и хозяевам. За 23 секунды до финальной сирены Владимир Мариничев снял голкипера, и хабаровчане реализовали большинство. Гутов поборолся на вбрасывании, а Артюшин, не обрабатывая шайбу, бросил с позиции левого защитника. На этот раз шайба вошла в другую "девятку" ворот Барулина...
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