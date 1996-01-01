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Молодые самураи готовятся к чемпионату
22 октября во Владивостоке состоялось региональное детско-юношеское первенство по кендо в двух возрастных группах 7-10 лет и 11-14 лет. Для ребят это промежуточные соревнования перед IX Чемпионатом России по кендо, который будет проходить во Владивостоке 25-26 ноября. В российском чемпионате примут участие детские команды из Владивостока, Иркутска, Новокузнецка, Новосибирска, Омска и Южно-Сахалинска.
Для победителей прошедшего первенства в своих возрастных группах Марка ШАФОРОСТОВА и Геннадия ДУБИЛИНА философия кендо еще не успела стать философией жизни, хотя и тот, и другой занимаются фехтованием на мечах уже три года. Для мальчишеской жизни это немало. А для восточного единоборства только три шага на пути длиною в жизнь. Родители десятилетнего Марка не нарадуются увлечению сына. "Он стал дисциплинированным и ответственным, - гордится сыном Вадим Шафоростов. - На тренировках сенсей ему объяснил, что эти качества наравне со смелостью помогают выигрывать самый сложный бой. Так что к любой жизненной задаче он теперь подходит, как в новому бою".
Геннадий Дубилин тоже не любит проигрывать. В преддверии российского чемпионата ему, как и другим ребятам из "Спортивного общества любителей кендо йайдо" ("СОЛКИ"), предстоит тренироваться по два раза в день. "Думали, что такая азартность скажется на успеваемости в школе не в лучшую сторону, - рассказывают родители чемпиона. - И ошиблись. Он подтянулся, перешел с троек на четверки. Перестал бояться отстаивать свое мнение. Ведь на тренировках дети занимаются вместе со взрослыми. Противник может быть и выше ростом, и сильнее, и виртуознее в технике, но весь свой опыт в бою он передает более молодому и неумелому бойцу. Главное, уметь взять этот дар. Чем не школа жизни?"
После вручения кубков и медалей главный судья соревнований господин Сираиси, преподающий кендо в южно-сахалинском филиале "СОЛКИ" и обладатель 6-го дана кендо, позволил мальчишкам отрабатывать на себе удары. В качестве обмена опытом. Потом все вместе: судья, тренеры, молодые самураи и их родители, как одна большая семья пили чай с четырьмя огромными тортами. На такой тренировке семь потов сойдет, и на диете сидеть не обязательно.
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