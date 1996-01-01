"Луч", стадион и болельщики - на высоте!

Как уже писал "ЗР", 14 октября "Луч-Энергия" (Владивосток) обыграла "Динамо" (Москва) со счетом 3:1 на родном поле. Нашему корреспонденту удалось встретиться с Николаем ГОНТАРЕМ, тренером вратарей московских гостей накануне футбольного сражения и... после.

13 октября. Накануне матча

- Николай Павлович, когда в последний раз "Динамо" играло во Владивостоке?

- Я даже и не помню. По-моему, в 1993 году, на чемпионате России, когда "Луч" был в высшей лиге.

- А вы приезжали?

- Лет 8 назад, может, больше. Это была поездка к родственникам, захотелось побывать на родине. (Старшая сестра тренера Татьяна живет во Владивостоке. - Прим. автора.) Раньше часто ездил, практически каждый год, а сейчас, время другое стало.

- Успели погулять по Владивостоку?

- С племянником и сестрой съездили на Морское кладбище, там у меня похоронены родители, и попутно немного прокатились по городу, посмотрели на красоты "нового Владивостока". Город, безусловно, преобразился, похорошел. Появились новые дороги, может, они и не самые современные, но в мое время их просто не было. По старым заново отстроенным местам проехал. День был яркий и солнечный. Любимый город меня в очередной раз порадовал и встретил очень гостеприимно.

- Завтра такая долгожданная игра. Болельщики "Луча" настраиваются с трепетом болеть за свою любимую команду. Как вы расцениваете шансы "Динамо" на победу?

- Шансы всегда есть. Команда, которая летит за 10 000 км, безусловно, на что-то рассчитывает: и на победу, и хочет показать действительно хорошую, содержательную игру. Конечно, будет непросто, учитывая турнирные положения "Луча" и московской команды (Владивостокская команда, попав в высшую лигу, не может себе позволить проигрывать. Для москвичей ситуация более чем плачевная. Если "Динамо" выиграет, она останется в высшей лиге, проиграет - вылетит. - Прим. автора). Но надежда есть, есть тренировки и огромное желание не ударить в грязь лицом. Конечно же, стремимся к победе.

- Кого вы могли бы назвать самым перспективным игроком в "Луче"?

- Сложный вопрос. В основном команда вся возрастная, опытная, выступала в высшей лиге, укрепилась, приобрела игроков из других сборных. Поэтому я не могу сказать о перспективах отдельных игроков, можно говорить только о "Луче" в целом. Команда сильная, в этом году показывает очень хорошую игру.

14 октября, после матча

- Николай Павлович, видать, болельщиков "Динамо" на стадионе было немного?

- Честно говоря, ни одного. Все-таки игра не на своем поле. А за "Луч" болел весь стадион. Хорошие здесь болельщики, очень активные и объективные, и, несмотря на противостояние "Луча" и "Динамо", дружелюбные. Атмосфера приятная.

- Какова же причина поражения?

- Если быть объективным, то "Луч-Энергия", как команда, оказалась сильнее. Все легко и просто - силы "Луча" оказались несколько больше наших.

- Что можете сказать о стадионе "Динамо"?

- Стадион стал элитным, красивым, хорошо отстроенным, приближенным к европейским стандартам. И опять же, повторюсь, атмосфера просто великолепная.

- Что бы вы хотели сказать Владивостоку на прощание?

- Не знаем, когда еще приедем с игрой к вам, теперь мы уже не в высшей лиге. Но когда-нибудь обязательно! Расти и развивайся родной город!