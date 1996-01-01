Экстрим по-нашему

Для экстремальщиков, занимающихся сплавами по горным рекам, подобные сборы - больше повод для общения чем способ доказать, кто лучше. Встречаются увлеченные люди, чтобы обсудить новые идеи, новые походы и новые результаты.

"Нужно почувствовать воду"

Мы прибыли на Партизанскую, когда спортсмены уже разбили лагерь и начали тренировки. Камил ВАХИТОВ, руководитель клуба "ЛЕГИОН", объясняет, что "перед соревнованиями важно немного почувствовать воду". Клуб "Легион" согласился приютить меня на время соревнований в своем лагере. Здесь, как не странно, уже был накрыт стол. Вообще, несмотря на жесткий вид спорта, сплавщики довольно дружелюбный народ. Они с радостью принимают новичков в свою компанию.

Как и в любом виде спорта, в соревнованиях по технике водного туризма есть свои правила и свои призы. В этом году закрытие сезона проводилось на реке пятой категории сложности (всего категорий шесть). Спортсменам предстояла нелегкая задача: с минимальным количеством штрафных очков пройти 13 ворот. Ворота тоже делятся по категориям: есть красные - те, которые нужно преодолеть вверх по течению, и зеленые, которые проходят вниз по течению. Участие в соревнованиях принимают мужские, женские и смешанные экипажи.

Главное - не суетиться

Первыми на старт выходят каяки. Раньше их называли байдарками. Они очень неустойчивы на воде, поэтому спортсмены прежде всего думают не о штрафных очках, а как бы не перевернуться. Первому участнику не повезло. На входе в очередные ворота его каяк опрокинулся, и спортсмена вместе с байдаркой понесло вниз по реке.

Катамараны в этом плане более устойчивы. Но и здесь случаются свои конфузы. При особом усердии можно либо выпасть за борт, либо сломать катамаран, что и случилось с двумя экипажами. Те, кто не успел добраться до вторых ворот на целом судне, покинули дистанцию. А вот второй экипаж лихачей поступил гораздо хитрее. При входе в самые сложные 7-е ворота один из участников потерял равновесие и свалился за борт. Надо отдать должное спортсмену, который не растерялся, но не стал взбираться на катамаран, а потащил свое судно с напарником на борту в ворота, чем вызвал смех участников и бурные овации.

Сплав по рекам - очень увлекательный вид спорта. Даже когда не участвуешь в соревнованиях, а на берегу болеешь за свою команду, охватывает азарт. К середине соревнований я уже практически могла определить, прошли спортсмены ворота или нет, чисто ли выполнили задание и сколько штрафных очков припишет им судья. Кстати, борьбы "насмерть" на этих соревнованиях не было. Те, кто уже прошел трассу, с удовольствием давали советы сплавщикам, которые только готовились к старту: "Смотри, здесь убирайте нос со струи. Делайте "наход". Работайте слаженно". Главные требования в соревнованиях на катамаранах - работать командой, грести сильно и, что немало важно, не паниковать. Многих подвело не отсутствие опыта, а суета.

В этих соревнованиях особых призов и званий никто не получает. Победителям предоставляется честь опустить флаг на закрытии сезона и поднять его на открытии уже в следующем году.

Дань хозяину тайги

Соревнования на каяках закончились в первый день. А вот катамаранам предстояло пройти трассу по второму кругу. Правда, ее уже чуть-чуть поменяли: количество ворот осталось прежним, но порядок их прохождения изменился.

Вечером, после соревнований, все участники отправились по лагерям: ужинать, отмечать конец первой части борьбы и, конечно же, общаться.

Клуб "Легион" сформирован не так давно. Ему нет еще и года. Но уже сложилась дружная команда. Этим летом спортсмены принимали участие в походе, посвященном 20-летию клуба "Сплав". Соревнования проходили на реке Снежная, горный хребет Хамаруабан. Здесь команда "Легиона" взяла два сложнейших порога: "Жаба" и "Снежинка". Теперь легионеры будут участвовать в чемпионате России по технике водного туризма.

Как говорит Камил Вахитов, трагических случаев во время даже самых сложных сплавов у них не было. Причина тому - слаженная работа команды и выполнение всех правил техники безопасности. Парни никогда не выходят на воду, если у них нет спасательных жилетов, касок и страховки. "Страховка нужна, если кто-то вдруг выпадет за борт. В таких случаях с берега бросают веревку, которую мы называем "выкидкой". На спасжилете у спортсмена есть карабин. Он нужен, чтобы крепить выкидку. Конечно, смертельных случаев на воде много. Но я не припомню, чтобы в нашем крае кто-нибудь погиб за то время, пока я занимаюсь этим видом спорта. А это ни много ни мало уже 20 лет. Гибнут те, кто не соблюдает правила техники безопасности. В основном у нас случаются смешные конфузы", - говорит Камил.

В клубе - строгое распределение обязанностей: есть свои финансист, врач, летописец и т.д. И, конечно, традиции. Например, перед началом сплава принято отдавать дань хозяину воды и тайги: так, спортсмены щедро выливают в реку... водку. "К сожалению, молодые экстремальщики об этих традициях не знают", - сетует Камил Вахитов.

Трасса мирового класса

На закрытии сезона присутствовали не только начинающие спортсмены, но и заядлые сплавщики. Были и два заслуженных путешественника России Геннадий ТАРАН и Геннадий КАРИКОВ. Последнему принадлежит интереснейший проект сплавов во Владивостоке.

- На реке Объяснения можно сделать трассу практически мирового класса. Причем функционировать она может и зимой, и летом. Но для этого нужно очистить воду, построить нормальные канализационные стоки - так, чтобы отходы не попадали в реку, - объясняет Геннадий Кариков.

Если задумка заслуженного путешественника России воплотится в жизнь, во Владивостоке можно будет круглый год тренироваться по технике водного туризма.