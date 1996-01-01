На яхтах спускают паруса

Яхтенный сезон-2006 близится к своему завершению. В минувшие выходные состоялась регата у юношей под названием "Закрытие сезона-2006".

Всего за это лето, как следует из пресс-релиза яхт-клуба "Семь футов", для молодых яхтсменов Приморья было проведено 9 регат на акватории Амурского залива (Владивосток) и одна в Уссурийском заливе (Большой Камень).

Кроме того, воспитанники приморских парусных школ не без успеха демонстрировали флаг приморского паруса на гонках в Хабаровске, где завоевали несколько медалей, а также на всероссийских и международных соревнованиях в Москве, Анапе и Японии.

В итоговых соревнованиях дома юные яхтсмены продемонстрировали все, чему они научились за время тренировок на воде, и последние две гонки проходили в два дня на швертботах класса "Луч", "Финн", "Кадет" и "Оптимист", всего прошло 5 зачетных гонок.

По итогам "Закрытия сезона-2006" лучшим "Оптимистом" стал Константин НОСОВ, "Кадетами" - Антон КИСЛОВ и Дмитрий ВОЛОШЕНКО. В классе "Луч" лидерство осталось за Павлом КОВАЛЕВИЧЕМ, а в классе "Финн" - за Вячеславом СЕЛЕЗНЕВЫМ. В предстоящие выходные сезон закрывают крейсерские яхты- "Double-handed" (Дабл-Хэндид).