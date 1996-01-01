Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На яхтах спускают паруса
Яхтенный сезон-2006 близится к своему завершению. В минувшие выходные состоялась регата у юношей под названием "Закрытие сезона-2006".
Всего за это лето, как следует из пресс-релиза яхт-клуба "Семь футов", для молодых яхтсменов Приморья было проведено 9 регат на акватории Амурского залива (Владивосток) и одна в Уссурийском заливе (Большой Камень).
Кроме того, воспитанники приморских парусных школ не без успеха демонстрировали флаг приморского паруса на гонках в Хабаровске, где завоевали несколько медалей, а также на всероссийских и международных соревнованиях в Москве, Анапе и Японии.
В итоговых соревнованиях дома юные яхтсмены продемонстрировали все, чему они научились за время тренировок на воде, и последние две гонки проходили в два дня на швертботах класса "Луч", "Финн", "Кадет" и "Оптимист", всего прошло 5 зачетных гонок.
По итогам "Закрытия сезона-2006" лучшим "Оптимистом" стал Константин НОСОВ, "Кадетами" - Антон КИСЛОВ и Дмитрий ВОЛОШЕНКО. В классе "Луч" лидерство осталось за Павлом КОВАЛЕВИЧЕМ, а в классе "Финн" - за Вячеславом СЕЛЕЗНЕВЫМ. В предстоящие выходные сезон закрывают крейсерские яхты- "Double-handed" (Дабл-Хэндид).
Новости тематики
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Сахалине в день старта горнолыжного сезона будут работать все трассы
- Почта России начала доставку Паспортов болельшиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
- Два игрока ЦСКА сломали ноги на матче на Дальнем Востоке в 20-градусный мороз
- Дальневосточный экипаж успешно выступает на международных гонках
- Всероссийские соревнования по сноуборду "Дальний Восток-2017" пройдут на Камчатке
- "Адмирал" не смог взломать Великую стену
- Гонщик из Владивостока стал победителем этапа РДС-Восток в Хабаровске
- Хабаровский "Амур" вновь сменил главного тренера
Новости раздела
- "Горный воздух" готовится встречать "Детей Азии"
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"
- Кубок 3-го этапа РДС-Восток по дрифту уехал во Владивосток
- На Камчатке впервые прошёл чемпионат по скоростному парению
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- На Камчатке стартует фестиваль зимних видов спорта
- На Камчатке выявили сильнейших лыжников края
- Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Камчатке открыт приём заявок на участие в детской гонке "Дюлин 2018"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- Китайские браконьеры выдворили российских рыбаков с берегов Амура и Уссури
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Сбербанк приготовил на свое 177-летие "Зеленый день"
- В Хабаровске злоумышленники украли основание автомобильного моста
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- "Никакой любви к Родине. Это же бизнес..."
- В Приморье в декабре вновь может обостриться проблема с ГЛОНАСС