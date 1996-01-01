www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.23 р. 100 JPY: 57.22 р.
EUR: 73.71 р. 10 CNY: 95.5 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

"СКА-Энергия" завершила футбольный сезон

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Хабаровская "СКА-Энергия", добыв две победы в заключительных матчах первенства России среди команд первой лиги, завершила сезон на 12 месте.

Это небольшой шаг назад по сравнению с сезоном предыдущим, но - практически его калька с точки зрения турнирного движения команды по таблице. Снова, как и год назад, армейцы пережили провальный спад в середине сезона и выкарабкались из "зоны вылета" благодаря летней дозаявке и чему-то еще. Возможно, везению, ведь в матче с брянским "Динамо" нападающий Руслан УСИКОВ заработал победный пенальти на 95-й минуте, а в заключительном матче с астраханским "Волгарем" победный пенальти был добыт на 92-й минуте.

Но тренер "Волгаря" Хазрет ДЫШЕКОВ уверен, что везение здесь ни при чем: "Когда игрок находится спиной к воротам в шестнадцати метрах, то кто его там будет трогать?! И не задумываясь, на девяностой минуте судья дает пенальти... Так надо было, значит. Если Хабаровску такие победы нужны, то, пожалуйста, я вас поздравляю".

Эти слова тренер гостей говорил на послематчевой пресс-конференции в отсутствие тренера хабаровчан Олега СМОЛЯНИНОВА, который уже отчитался перед журналистами и быстро покинул зал. Но у журналистов еще будет возможность порасспросить Смолянинова на пресс-конференции по итогам сезона, которая запланирована на этой неделе. А в среде болельщиков уже пошли разговоры о том, что по итогам сезона Смолянинов должен подать в отставку как минимум с поста генерального директора.

Эта информация пока не имеет подтверждения, официально все будет объявлено после заседания попечительского совета ПФК "СКА-Энергия". И если по вопросу отставки Смолянинова-тренера лагерь болельщиков разделился примерно пополам, то в вопросе удержания в составе нападающего армейцев африканского легионера Макдональда МУКАНСИ болельщики единодушны. Такой быстрый и техничный футболист нам нужен. Кстати, после матча Макдональд, запустив в трибуны свои счастливые бутсы, рассказал журналистам, что остается в Хабаровске на следующий сезон. А когда корреспондент "ЗР" перевел его слова на русский - болельщики взревели от счастья.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru