Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"СКА-Энергия" завершила футбольный сезон
Хабаровская "СКА-Энергия", добыв две победы в заключительных матчах первенства России среди команд первой лиги, завершила сезон на 12 месте.
Это небольшой шаг назад по сравнению с сезоном предыдущим, но - практически его калька с точки зрения турнирного движения команды по таблице. Снова, как и год назад, армейцы пережили провальный спад в середине сезона и выкарабкались из "зоны вылета" благодаря летней дозаявке и чему-то еще. Возможно, везению, ведь в матче с брянским "Динамо" нападающий Руслан УСИКОВ заработал победный пенальти на 95-й минуте, а в заключительном матче с астраханским "Волгарем" победный пенальти был добыт на 92-й минуте.
Но тренер "Волгаря" Хазрет ДЫШЕКОВ уверен, что везение здесь ни при чем: "Когда игрок находится спиной к воротам в шестнадцати метрах, то кто его там будет трогать?! И не задумываясь, на девяностой минуте судья дает пенальти... Так надо было, значит. Если Хабаровску такие победы нужны, то, пожалуйста, я вас поздравляю".
Эти слова тренер гостей говорил на послематчевой пресс-конференции в отсутствие тренера хабаровчан Олега СМОЛЯНИНОВА, который уже отчитался перед журналистами и быстро покинул зал. Но у журналистов еще будет возможность порасспросить Смолянинова на пресс-конференции по итогам сезона, которая запланирована на этой неделе. А в среде болельщиков уже пошли разговоры о том, что по итогам сезона Смолянинов должен подать в отставку как минимум с поста генерального директора.
Эта информация пока не имеет подтверждения, официально все будет объявлено после заседания попечительского совета ПФК "СКА-Энергия". И если по вопросу отставки Смолянинова-тренера лагерь болельщиков разделился примерно пополам, то в вопросе удержания в составе нападающего армейцев африканского легионера Макдональда МУКАНСИ болельщики единодушны. Такой быстрый и техничный футболист нам нужен. Кстати, после матча Макдональд, запустив в трибуны свои счастливые бутсы, рассказал журналистам, что остается в Хабаровске на следующий сезон. А когда корреспондент "ЗР" перевел его слова на русский - болельщики взревели от счастья.
Новости тематики
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Сахалине в день старта горнолыжного сезона будут работать все трассы
- Почта России начала доставку Паспортов болельшиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
- Два игрока ЦСКА сломали ноги на матче на Дальнем Востоке в 20-градусный мороз
- Дальневосточный экипаж успешно выступает на международных гонках
- Всероссийские соревнования по сноуборду "Дальний Восток-2017" пройдут на Камчатке
- "Адмирал" не смог взломать Великую стену
- Гонщик из Владивостока стал победителем этапа РДС-Восток в Хабаровске
- Хабаровский "Амур" вновь сменил главного тренера
Новости раздела
- Кубок 3-го этапа РДС-Восток по дрифту уехал во Владивосток
- На Камчатке впервые прошёл чемпионат по скоростному парению
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- На Камчатке стартует фестиваль зимних видов спорта
- На Камчатке выявили сильнейших лыжников края
- Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Камчатке открыт приём заявок на участие в детской гонке "Дюлин 2018"
- Жители Приморья поучаствовали в открытии горнолыжного сезона на Сахалине
- Лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока открывает зимний сезон на Сахалине
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний