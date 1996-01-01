"СКА-Энергия" завершила футбольный сезон

Хабаровская "СКА-Энергия", добыв две победы в заключительных матчах первенства России среди команд первой лиги, завершила сезон на 12 месте.

Это небольшой шаг назад по сравнению с сезоном предыдущим, но - практически его калька с точки зрения турнирного движения команды по таблице. Снова, как и год назад, армейцы пережили провальный спад в середине сезона и выкарабкались из "зоны вылета" благодаря летней дозаявке и чему-то еще. Возможно, везению, ведь в матче с брянским "Динамо" нападающий Руслан УСИКОВ заработал победный пенальти на 95-й минуте, а в заключительном матче с астраханским "Волгарем" победный пенальти был добыт на 92-й минуте.

Но тренер "Волгаря" Хазрет ДЫШЕКОВ уверен, что везение здесь ни при чем: "Когда игрок находится спиной к воротам в шестнадцати метрах, то кто его там будет трогать?! И не задумываясь, на девяностой минуте судья дает пенальти... Так надо было, значит. Если Хабаровску такие победы нужны, то, пожалуйста, я вас поздравляю".

Эти слова тренер гостей говорил на послематчевой пресс-конференции в отсутствие тренера хабаровчан Олега СМОЛЯНИНОВА, который уже отчитался перед журналистами и быстро покинул зал. Но у журналистов еще будет возможность порасспросить Смолянинова на пресс-конференции по итогам сезона, которая запланирована на этой неделе. А в среде болельщиков уже пошли разговоры о том, что по итогам сезона Смолянинов должен подать в отставку как минимум с поста генерального директора.

Эта информация пока не имеет подтверждения, официально все будет объявлено после заседания попечительского совета ПФК "СКА-Энергия". И если по вопросу отставки Смолянинова-тренера лагерь болельщиков разделился примерно пополам, то в вопросе удержания в составе нападающего армейцев африканского легионера Макдональда МУКАНСИ болельщики единодушны. Такой быстрый и техничный футболист нам нужен. Кстати, после матча Макдональд, запустив в трибуны свои счастливые бутсы, рассказал журналистам, что остается в Хабаровске на следующий сезон. А когда корреспондент "ЗР" перевел его слова на русский - болельщики взревели от счастья.