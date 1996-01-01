Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Спартак-Приморье" желает пробиться в плей-офф чемпионата России
Вчера, 9 октября, "Спартак-Приморье" провел стартовый матч в чемпионате России сезона-2006-07. Соперником подопечных Сергея БАБКОВА стало московское "Динамо", победа над которым год назад стала первой в истории выступления нашей команды в элитном дивизионе российского баскетбола.
Увы, но в стартовавшем в воскресенье чемпионате дивизиона "А" российской суперлиги принимают участие не 14, а 13 команд. Испытывающее серьезные финансовые проблемы "Динамо" (Санкт-Петербург) так и не смогло подтвердить свое участие в турнире, и директорат суперлиги был вынужден снять питерский клуб с турнира.
5 октября, за четыре дня до первого домашнего матча нового сезона, "Спартак-Приморье" провел встречу с болельщиками и журналистами, в ходе которой представил тренерский штаб и новичков.
"От лица администрации края хочу сказать, что очень рад работать с этим тренерским штабом и командой, - начал встречу первый вице-губернатор Приморского края, член правления НП "СК "Спартак-Приморье" Александр КОСТЕНКО. - Надеюсь, мы сможем добиться успеха. Губернатор возлагает на "Спартак-Приморье" большие надежды. Кроме собственно клуба нами запланирована работа по дальнейшему развитию баскетбола в крае. Так, в будущем году на базе одного из вузов откроется баскетбольный интернат".
Патрон красно-белых оставил "за кадром" сумму финансовых вливаний в команду и задачу на чемпионат. Однако, по сведениям "ЗР", успешным для красно-белых сезон будет только в случае выхода в плей-офф. Соответственно и расходы на команду в этом году были увеличены.
Главный тренер "Спартака-Приморье" Сергей БАБКОВ, приглашенный в Приморье этой весной, считает, что выход в плей-офф вполне реальная задача. "Мы смогли укомплектоваться хорошими исполнителями, которые горят желанием выступить успешно".
После вступительных слов исполнительный директор НП "СК "Спартак-Приморье" Сергей МЕДВЕДЕВ приступил к вручению новобранцам игровых маек. Поочередно законными "спартаковцами" стали Деррик ФЕЛПС (22-й номер), Вирджил СТАНЕСКУ (31), Андрей ЦЫПАЧЕВ (11) , Евгений КОЛЕСНИКОВ (4), Дмитрий ГОРДЕЕВ (25) и Виктор КЕЙРУ (23). Отсутствовали травмированный Кирилл САМОЙЛОВ (7) и только что прилетевший Сергей ГОРЯЧЕВ (20).
В стартовом мачте чемпионата в воскресенье "Университет" (Сургут) переиграл дебютантов Суперлиги А "Стандарт" (Тольятти) 98:83. "Спартак-Приморье" ближайшие матчи проведет дома - 11 октября с "Химками", 15 октября - с ЦСКА.
Новости тематики
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Сахалине в день старта горнолыжного сезона будут работать все трассы
- Почта России начала доставку Паспортов болельшиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
- Два игрока ЦСКА сломали ноги на матче на Дальнем Востоке в 20-градусный мороз
- Дальневосточный экипаж успешно выступает на международных гонках
- Всероссийские соревнования по сноуборду "Дальний Восток-2017" пройдут на Камчатке
- "Адмирал" не смог взломать Великую стену
- Гонщик из Владивостока стал победителем этапа РДС-Восток в Хабаровске
- Хабаровский "Амур" вновь сменил главного тренера
Новости раздела
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"
- Кубок 3-го этапа РДС-Восток по дрифту уехал во Владивосток
- На Камчатке впервые прошёл чемпионат по скоростному парению
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- На Камчатке стартует фестиваль зимних видов спорта
- На Камчатке выявили сильнейших лыжников края
- Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Камчатке открыт приём заявок на участие в детской гонке "Дюлин 2018"
- Жители Приморья поучаствовали в открытии горнолыжного сезона на Сахалине
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Пять центров роста Чегдомына