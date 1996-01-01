"Спартак-Приморье" желает пробиться в плей-офф чемпионата России

Вчера, 9 октября, "Спартак-Приморье" провел стартовый матч в чемпионате России сезона-2006-07. Соперником подопечных Сергея БАБКОВА стало московское "Динамо", победа над которым год назад стала первой в истории выступления нашей команды в элитном дивизионе российского баскетбола.

Увы, но в стартовавшем в воскресенье чемпионате дивизиона "А" российской суперлиги принимают участие не 14, а 13 команд. Испытывающее серьезные финансовые проблемы "Динамо" (Санкт-Петербург) так и не смогло подтвердить свое участие в турнире, и директорат суперлиги был вынужден снять питерский клуб с турнира.

5 октября, за четыре дня до первого домашнего матча нового сезона, "Спартак-Приморье" провел встречу с болельщиками и журналистами, в ходе которой представил тренерский штаб и новичков.

"От лица администрации края хочу сказать, что очень рад работать с этим тренерским штабом и командой, - начал встречу первый вице-губернатор Приморского края, член правления НП "СК "Спартак-Приморье" Александр КОСТЕНКО. - Надеюсь, мы сможем добиться успеха. Губернатор возлагает на "Спартак-Приморье" большие надежды. Кроме собственно клуба нами запланирована работа по дальнейшему развитию баскетбола в крае. Так, в будущем году на базе одного из вузов откроется баскетбольный интернат".

Патрон красно-белых оставил "за кадром" сумму финансовых вливаний в команду и задачу на чемпионат. Однако, по сведениям "ЗР", успешным для красно-белых сезон будет только в случае выхода в плей-офф. Соответственно и расходы на команду в этом году были увеличены.

Главный тренер "Спартака-Приморье" Сергей БАБКОВ, приглашенный в Приморье этой весной, считает, что выход в плей-офф вполне реальная задача. "Мы смогли укомплектоваться хорошими исполнителями, которые горят желанием выступить успешно".

После вступительных слов исполнительный директор НП "СК "Спартак-Приморье" Сергей МЕДВЕДЕВ приступил к вручению новобранцам игровых маек. Поочередно законными "спартаковцами" стали Деррик ФЕЛПС (22-й номер), Вирджил СТАНЕСКУ (31), Андрей ЦЫПАЧЕВ (11) , Евгений КОЛЕСНИКОВ (4), Дмитрий ГОРДЕЕВ (25) и Виктор КЕЙРУ (23). Отсутствовали травмированный Кирилл САМОЙЛОВ (7) и только что прилетевший Сергей ГОРЯЧЕВ (20).

В стартовом мачте чемпионата в воскресенье "Университет" (Сургут) переиграл дебютантов Суперлиги А "Стандарт" (Тольятти) 98:83. "Спартак-Приморье" ближайшие матчи проведет дома - 11 октября с "Химками", 15 октября - с ЦСКА.