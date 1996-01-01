Приморские кендоисты - в сборной России

Это первый случай в истории приморского кендо. Сейчас Сергей ОСЫКА, Виталий ПЕТРОВ, Максим ТИЩЕНКО, Александр ПОКИДЬКО, Евгений ЕВДОКИМОВ готовятся к участию в IX Чемпионате России по кендо, который пройдет во Владивостоке в ноябре.

В Приморье кендо по сравнению с другими регионами развивается гораздо динамичнее. Первое "золото" в край принес Максим Тищенко из команды "Приморье", завоевавший титул абсолютного чемпиона России в 2002 году. Затем взрослые команды "Приморье" и "СОЛКИ" два года подряд завоевывали серебряные и бронзовые награды на Чемпионатах России. (2003, 2004 гг.). На региональном детском турнире в Новосибирске (2003, 2004 гг.) высшие награды получили юные кендоисты из команды "СОЛКИ". В прошлом году приморская команда впервые стала Чемпионом России и завоевала главную награду кендоистов - кубок "Мирное сердце". Этот кубок, учрежденный бывшим премьер-министром Японии Рютаро ХАСИМОТО, является высшим показателем профессионализма команды. На предстоящих соревнованиях спортсмены постараются приложить максимум усилий для того, чтобы сохранить кубок в Приморском крае.

Для повышения уровня подготовки спортсменов региональное спортивное общество "Кендо иайдо" организовало семинары с участием главного тренера национальной сборной России Майкла КОМОТО, преподавателя Ниигатской ассоциации кендо Нориэя КОНДО и президента Русской Федерации кендо Руслана АЛОЕВА. На семинарах особое внимание уделяется отработке приемов и правилам ведения боев.